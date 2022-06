Un rifugio per preparare i Campionati Europei, alla Fiera la Nazionale Ucraina di ginnastica artistica

Si alleneranno ancora alcuni giorni alla Fiera di Rimini, le giovani atlete della nazionale Ucraina di ginnastica artistica. Reduci dalla Coppa del Mondo che si è tenuta dal 3 al 5 giugno a Pesaro e in attesa di partecipare ai prossimi Campionati Europei di Tel Aviv. A salutarle, nella mattinata di ieri, l’amministratore delegato di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni. Già il fatto di poter essere presenti ai campionati è stata una vittoria per la squadra, uscita per la prima volta dall’inizio del conflitto, dopo un viaggio estenuante. Ma la soddisfazione del partecipare è stata impreziosita dalla splendida medaglia d’oro conquistata da Viktoriia Onopriienko nel concorso individuale al nastro. La nazionale è guidata dall’allenatrice Irina Deriugina, campionessa di ginnastica ritmica negli anni ’70, che vanta ben due titoli mondiali: nel 1977 e nel 1979 e dalla sua vice Maryna Kardash. L’auspicio, raccontano con orgoglio, è di portare in patria un’altra medaglia per il popolo ucraino.