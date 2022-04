Come abbattere il costo della bolletta, alla Fiera si riunisce la community dell'energia solare

Caro-energia, imprese e Pubblica amministrazione. Sono i temi al centro della nuova manifestazione di Italian exhibition group alla fiera di Rimini. Da mercoledì (6 aprile), a venerdì, in contemporanea con il Forumtech di Italia solare, ecco Sec, Solar exhibition and conference by Key energy, il market place della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, per puntare sul solare fotovoltaico. Ieg dunque riunisce la community del solare con "le soluzioni per cogliere il momento propizio per abbattere il costo della bolletta energetica e aumentare la diversificazione della produzione di energia".

E la mette in contatto con alcune filiere industriali delle manifestazioni del proprio catalogo fieristico, come quelle di turismo e food and beverage. Per il taglio del nastro il presidente Lorenzo Cagnoni, la sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava, l'assessore alla Transizione ecologica del Comune di Rimini Anna Montini e il presidente di Italia solare Paolo Rocco Viscontini. Tra i primi convegni "Dal fotovoltaico all'auto elettrica: un ecosistema in movimento". Sec, sottolinea Ieg, è la manifestazione per i decisori pubblici o privati che "vogliano cogliere oggi l'opportunità di alimentare il proprio capannone, la sede del municipio di un piccolo borgo o la flotta di veicoli senza ricorrere a fonti fossili, diventando parte di una comunità energetica o godendo dei benefici del Superbonus al 110%". (fonte/Agenzia Dire)