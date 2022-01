La fiera di Sant'Apollonia si farà, fra stand e bancarelle farà esordio una sala giochi

La fiera si farà. Bellaria Igea Marina si prepara per Sant'Apollonia. “Celebrare la nostra Patrona in sicurezza e nel rispetto delle regole, ma senza rinunciare alla condivisione e al senso di comunità che Sant’Apollonia da sempre porta con sé”, così il Sindaco Filippo Giorgetti a una settimana esatta dalla tradizionale festa in programma il 5 e 6 febbraio, a cui si aggiungerà ovviamente la giornata di mercoledì 9, giorno della Santa Patrona.

L'amministrazione ha voluto confermare fortemente la fiera, in una veste rigorosa (alle zone interessate si accederà ad esempio solo se muniti di green pass base), con controlli a campione, ma che non avrà nulla da invidiare alle kermesse degli anni precedenti. “Sul fronte dell’intrattenimento - continua il primo cittadino -, siamo al lavoro per rimpiazzare i consueti spettacoli e il luna park, rilanciando con una grande struttura per il divertimento, una play hall che sarà probabilmente collocata in piazza Matteotti. I prossimi giorni comunicheremo tutti i dettagli, l’idea è comunque quella di un tendone all’interno del quale sarà possibile divertirsi in sicurezza: grazie a una serie di attrazioni, da piccoli giochi sino alla realtà virtuale, ritagliati su misura di un target family ma anche per ragazzi, giovanissimi e bambini".

Tornando alla fiera l’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 febbraio. Riproposto poi il giorno 9 e, come da apprezzata tradizione, qualche giorno dopo (sabato 12 e domenica 13 febbraio) per le celebrazioni del San Valentino. La fiera sarà fruibile dalla mattina alla sera, lungo l’Isola dei Platani e in via Pascoli, via Pavese e via Don Milani, con il cuore di Bellaria impreziosito da stand e bancarelle: in cui a farla da padroni saranno l’artigianato, la gastronomia locale ed i prodotti tipici regionali messi in mostra da numerosi espositori.