La Fiera del Tartufo è pronta a calare il poker, questa domenica il premio “Città di Sant’Agata Feltria”

La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria è pronta domenica 22 ottobre ad alzare il proprio “gustoso” sipario sulla sua quarta giornata. Ed è pronta a farlo regalando a tutti una manifestazione sempre più attraente, e in grado di regalare gusto ed emozioni. In occasione di tutte le domeniche di ottobre Sant’Agata Feltria si prepara a rapire tutti i visitatori con il profumo intenso e unico dell’Oro dei Boschi e il suo gusto inimitabile. La Fiera (organizzata dalla Pro loco) propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze, primo fra tutti, appunto, il tartufo bianco pregiato.

Direttamente dal territorio dell’Alta Valmarecchia (una delle zone più vocate d’Italia), dal suo habitat naturale, i boschi, il prezioso tubero si trasforma in cucina per realizzare piatti di alto valore gastronomico, che sprigionano inebrianti aromi ben lontani dalla globalizzazione che spesso ci travolge, per salvaguardare l'integrità del nostro ambiente.

Domenica 22 ottobre alle ore 15,30: piazza Garibaldi, il premio “Città di Sant’Agata Feltria”.

Sant’Agata Feltria grazie alla Fiera e al Tartufo è sempre più meta internazionale di blogger, chef, esperti di enogastronomia, giornalisti. E appassionati. Grazie a un’idea avviata alcuni anni fa, l’iniziativa “Tartufaio per un giorno” porta nel borgo dell’alta Valmarecchia per tutto il mese di ottobre esperti, curiosi e appassionati da tutto il mondo per una dimostrazione di ricerca del tartufo con il tartufaio Sauro Podestà e il suo cane Leo (lagotto maschio di 8 anni), prima della immancabile visita al seicentesco Teatro Mariani, il più antico teatro ligneo d'Italia, e degustare il tartufo nelle sue diverse e gustose varianti nei diversi ristoranti della zona.

Gli ultimi gruppi arrivati a S. Agata Feltria per una "battuta" al tartufo sono stati olandesi, di Hong Kong, 19 tedeschi e 12 canadesi, tutti operatori turistici.

Il “Capannone dei Ristoranti” è aperto tutte le domeniche di Fiera dalle ore 11 alle 18,30. Ogni piatto ha un costo di 9 euro. Quattro i ristoranti che danno vita al “Capannone”: Villa Labor (Montecopiolo), Spiga d'oro (Novafeltria), Il Palazzo (Palazzo – Sant’Agata Feltria), Sottobosco (Badia Tedalda).

La visita al paese è anche l'occasione per ammirare gli antichi monumenti di alto valore architettonico: il Teatro Angelo Mariani, Rocca Fregoso (che in questi ultimi anni si è trasformata nella Rocca delle Fiabe, una spettacolare e multimediale esposizione a tema), il Convento di San Girolamo, le fontane d’arte.

“Il nostro territorio, tutta l’alta Valmarecchia ha il suo valore aggiunto - è convinto il presidente di Pro loco Stefano Lidoni - proprio nella sua capacità di proporsi unitariamente e Sant’Agata Feltria si propone con piacere in questo percorso. La Fiera rappresenta, infatti, una grande attrattiva per il paese, ma con le sue decine di migliaia di presenze è un volano anche per il turismo e l’economia di una intera vallata”.

