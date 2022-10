Alla Fiera sarà un Ttg a tutto quartiere. Con il turismo 5 manifestazioni in contemporanea

Sarà una Fiera di Rimini a tutto quartiere, quella che ospiterà in contemporanea, da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre, ben 5 manifestazioni di Italian Exhibition Group. Oltre all'intero mondo del turismo "senza vincoli", con la 59esima edizione del Ttg Travel Experience, la 71esima di Sia Hospitality Design e il 40esimo Sun Beach&Outdoor Style, si apriranno infatti la decima Ibe Intermobility and Bus Expo, rivolta al futuro della mobilità sostenibile e Superfaces, primo marketplace italiano dedicato a tutti i tipi di rivestimenti e materiali per l´architettura.

Turismo e sostenibilità, ecco due delle keywords di tre giorni attesissimi per fare il punto su uno dei settori trainanti della nostra economia. Gli operatori in fiera scopriranno i nuovi trend e le destinazioni più affascinanti, oltre alle novità dell´intera filiera, fino alla mobilità del futuro e alle innovazioni in tema di architettura. Tre giorni che confermano la Fiera di Rimini come marketplace internazionale di riferimento. In sintesi, l´offerta di ogni singola manifestazione:

Ttg Travel Experience: è l´evento più importante per il prodotto turistico Italia e per presentare al mercato le destinazioni internazionali. ´Unbound´ è la parola chiave di questa edizione: il turismo vuole svincolarsi dalle restrizioni, da stereotipi di mercato, dalle convenzioni, per aprirsi all´inatteso. Davvero innumerevoli le destinazioni estere proposte: dalla Giordania - partner country di questa edizione - all´Arabia Saudita, dal Giappone alle Bahamas, dall´Egitto all´Andalusia, per citarne solo alcune.

Sia Hospitality Design: il mondo del camping, del glamping e del turismo outdoor a diretto contatto con il settore dell´ospitalità alberghiera. Novità di questa edizione è infatti la filiera dell´open air, sempre più vicina al mondo dell´hôtellerie, complice il recente accordo siglato da Ieg e Faita Federcamping.

Sun Beach&Outdoor Style: si conferma come manifestazione leader in Italia per il turismo balneare. L´area Beach Village vedrà tutte le nuove tendenze per la vacanza in spiaggia, mentre l´Innovation Seastyle Area proporrà tutte le soluzioni innovative di prodotti e servizi.

Ibe Intermobility and Bus Expo: è la manifestazione biennale dedicata al mondo della mobilità, con un´attenzione particolare ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica del settore. Particolarmente ricca l´agenda di quest´edizione, con i numerosi appuntamenti a cura del Comitato Tecnico Scientifico.

Superfaces: il primo marketplace italiano b2b dedicato a tutti i tipi di rivestimenti e materiali per l´architettura, l´interior e il design prosegue la sua sinergia con il SIA Hospitaly Design, rafforzando l´intera filiera, dal progettista all´utilizzatore finale.