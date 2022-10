La fiera del turismo ha fatto "boom", il Ttg chiude con un +25% di visitatori professionali

Ttg, Sia e Sun chiudono l´edizione 2022 con un dato nel segno dell´eccellenza: +25% di visitatori professionali rispetto al 2021. La risposta del mercato globale presente alla 59ª edizione del Ttg, assieme al 71ª Sia e alla 40ª Sun, conferma che la vacanza è la nuova commodity. Gli operatori professionali hanno ripreso a creare valore, in linea con le nuove aspettative dei viaggiatori, sia nel segmento leisure, sia in quello business. Il successo dell´edizione 2022 dei saloni di Italian Exhibition Group confermano che il viaggio è un bene su cui le persone investono, perché genera arricchimento culturale, benessere fisico, accrescimento delle persone e lo fa in modo immediato e senza vincoli, "unbound" come ricorda il tema scelto per il 2022. Un successo confermato anche dalla straordinaria visibilità mediatica dell´appuntamento che tra radio, tv, media on line e off line ha superato i 260 milioni di contatti lordi.

I mille buyer esteri provenienti da 50 Paesi, per la maggior parte da Usa, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Sud America e Canada, al salone internazionale del turismo di Ieg, decretano sul versante dell´incoming l´interesse per le città d´arte, la cultura, l´enogastronomia, il turismo attivo e il segmento lusso in Italia, con le 20 Regioni presenti tra i padiglioni della Fiera di Rimini. Gli agenti di viaggio e i tour operator tra gli stand delle 60 destinazioni estere ritrovano sul mercato italiano la spinta per la prossima stagione invernale a medio e lungo raggio soprattutto verso i climi caldi, così come verso la montagna italiana.

Con 2.200 brand espositori, Ttg, Sia e Sun si confermano la piattaforma di comunicazione leader in Italia per l´incoming e l´outgoing che beneficia di due fattori. Il primo, che il calo di presenze nelle strutture ricettive si è fermato al -7% rispetto al 2019, grazie alla performance positiva del trimestre estivo (secondo i dati di Federalberghi). Il secondo, il ´cambio di pelle´ che il turismo ha compiuto nel post pandemia portando all´attenzione dell´industria dei viaggi e dell´accoglienza nuovi modi di vivere la vacanza; su tutti, il fenomeno del ´workation´ cioè la vacanza basata sul profilo del lavoratore che sposta il suo luogo di lavoro in una città diversa. Dal ´southworking´ che conferma il successo delle regioni del Sud Italia nell´interesse dei buyer esteri, al ´daybreak´ nelle città europee o la scoperta di itinerari inediti basati sull´esperienza del cibo e dell´incontro con culture nuove, con la Giordania, partner country del Ttg 2022.

La capacità di Ieg di aggregare la community professionale ha messo a disposizione oltre 200 eventi con più di 250 speaker ospitati nelle sette Arene: dall´utilizzo delle tecnologie digitali e del metaverso ai viaggi spaziali, alla Vision +23, evento clou per conoscere i nuovi linguaggi del mercato consumer. Assieme alle più rappresentative associazioni di categoria, da Federalberghi e a tutti i settori rappresentati da Confturismo, ad Astoi, Fto, sino a Faita Federcamping, Sib, Fiavet, Assoviaggi e Cna, Assopiscine, il partner istituzionale Enit, tutte le Regioni, sino al mondo della ricerca con Isnart, Politecnico di Milano e il Cnr, analisti di mercato Ieg ha costruito un calendario di incontri di alto profilo scientifico e professionale per comprendere e immaginare nuove proposte di viaggio sul circuito retail.

Sia Hospitality Design è stata caratterizzata dall´ingresso, per la prima volta, della filiera del turismo outdoor, sempre più vicina all´hôtellerie per standard di forniture e moduli abitativi. Una tendenza, quella della convergenza tra ospitalità alberghiera e mondo del camping e del glamping che è stata ulteriormente ribadita dall´accordo di collaborazione siglato da Ieg e Faita Federcamping, e che ha trovato un´esaustiva rappresentazione della mostra The Ne[s]t´, dedicata proprio al segmento glamping. Sun Beach&Outdoor Style, ha offerto ai visitatori un programma ricco di novità per le imprese e gli stabilimenti balneari: dalla progettazione all´allestimento, dagli arredi alle tecnologie, dalle soluzioni innovative alle ultime tendenze per il settore. Tra il fitto calendario di eventi, spicca la premiazione ´Best Beach 2022, gli oscar delle spiagge italiane´ a cura di Mondo Balneare. Tra gli stabilimenti balneari premiati, il Lido Ficò di Marina Marittima, in Salento, è il migliore stabilimento balneare dell´estate 2022 e il Lido Addaura, a Palermo, come migliore struttura di design.

Ieg dà appuntamento a tutta l´industry del turismo italiana e internazionale, dall´11 al 13 ottobre 2023.