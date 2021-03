Fiere, Bonaccini: "Bologna e Rimini unite, ma salvando le peculiarità"

"Staremo vicini al sistema fieristico partendo dal lavoro per una svolta storica, quella dell'aggregazione tra la Fiera di Bologna e quella di Rimini" nell'ambito della quale "non toglieremo nulla alle peculiarità ed eccellenze dei due territori". Perché la competizione globale si fa anche sulle dimensioni. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, partecipa lunedì mattina all'inaugurazione dell'edizione full digital di Sigep, il salone della gelateria e della panificazione organizzato da Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza. Di certo, aggiunge Bonaccini, "Ieg ha fatto bene a non rinviare l'evento" e la regione può essere la terra che "più e prima di altre potrà ripartire", grazie a una "quota di export pro capite eccellente potrà dire la propria e recuperare valore".

Turismo e fiere sono tra i settori più colpiti dall'emergenza sanitaria, ma la convinzione, ribadisce, è che l'Emilia-Romagna potrà "ripartire più e meglio, la lotta è durissima e servono sacrifici", ma grazie alla svolta nella campagna vaccinale "confidiamo di uscire a questo incubo". (Agenzia Dire)