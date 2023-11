Fiere e congressi, i dati crescono: si punta a una città aperta 12 mesi. E ottobre chiude in positivo

Fiere e congressi spingono la destagionalizzazione del turismo. I numeri su arrivi e pernottamenti, pur in un contesto non semplice, non solo reggono ma sono in costante crescita. Lo dicono i dati nella sua complessità e anche quelli super attuali, riferiti allo scorso mese di ottobre, che l’Istat e la Regione Emilia Romagna hanno appena pubblicato. Partendo dagli ultimi dati mensili, ottobre risulta in crescita sia su scala provinciale sia nella città di Rimini. Nel dettaglio: a ottobre in provincia si sono registrati 154.249 arrivi che valgono un +1,3% sul 2022 e un +5,5% sul 2019; i pernottamenti mensili risultano 388.717, -0,5% sul 2022 e +4,4% sul 2019. Dopo un mese di settembre incoraggiante, la città di Rimini produce una crescita anche a ottobre: arrivi a +3,1% sul 2022 e +3,6% sul 2019. In particolare ottobre vede, rispetto allo scorso anno, un +30% a Rimini di arrivi dall’estero, mentre gli italiani sono calati del 5,7%. A ottobre Riccione segna un -7,4% di arrivi rispetto al 2022, mentre ottimi trend sia per Bellaria Igea Marina (+20%) sia per Misano Adriatico (+30%). Cattolica viaggia con un +4,5%.

I dati ad ampio respiro

Ma quanto sta influendo la destagionalizzazione, una volta terminato il periodo delle vacanze balneari? I dati dal 2000 hanno visto una costante crescita, grazie all’esordio del nuovo quartiere fieristico (2001) e successivamente del palaCongressi (2011). Il confronto relativo ai mesi gennaio/aprile e settembre anno 2000 e anno 2023 dice quanto segue, su dati elaborati dal Comune di Rimini tramite Istat: nel 2000 si erano registrati 432.352 arrivi e 1.555.897 pernottamenti, mentre nel 2023 515.501 arrivi e 1.567.181 pernottamenti. Altro dato interessante è il paragone tra il 2000 e il 2019 nel confronto tra i mesi di gennaio/aprile e settembre/dicembre: in questo caso gli arrivi che prima erano 565 mila sono poi saliti fino a 754 mila.

Il sindaco: “Crescita evidente”

Sull’analisi dei dati interviene il sindaco Jamil Sadegholvaad: “Le tabelle sono esplicative in ogni senso: la crescita di arrivi e pernottamenti è evidente e sensibile. Le oltre 360 mila presenze in più registrate nel 2019 hanno un valore convenzionale sul territorio di oltre 30 milioni di euro. Gli arrivi e i pernottamenti in crescita nel 2023, anno difficile per la Romagna a causa dell’alluvione primaverile, sono ancora più interessanti letti nel combinato disposto con l’incremento della componente estera. Vorrei poi sottolineare un altro aspetto, al di là dei numeri Istat. L’impatto delle infrastrutture della destagionalizzazione, Fiera e Palas in testa, possono essere indirettamente misurati anche attraverso l’evoluzione della tipologia alberghiera, partendo dal presupposto che il cosiddetto segmento ‘business’, a più alta capacità di spesa, richiede standard qualitativi peculiari di servizi e ospitalità”.

Se nel 2000 l’impatto percentuale degli alberghi a 1 e 2 stelle sul territorio comunale arrivava al 64 per cento del totale, oggi questo segmento si ferma al 26,1 per cento. Contemporaneamente i 3 stelle passano nello stesso arco temporale dal 32 al 56 per cento e i 4 e 5 stelle dal 2,3 al 7,5%. “Si tratta di un calcolo molto approssimativo perché sono anche intervenute modifiche di legge e per mille altri motivi evidenti ma è lampante come la decisione alla fine dello scorso millennio di intraprendere la strada della destagionalizzazione sia stata un vantaggio per tutto il territorio – prosegue Sadegholvaad -. Ed è un vantaggio non solo per la filiera turistica visto che la qualificazione del sistema porta con sé anche qualificazione del lavoro e dei contratti. In questi giorni partecipo in Dubai a un importante evento fieristico, organizzato da Ieg. La considerazione che facciamo tutti è che dobbiamo proseguire con ancora più forza sulla strada della città ospitale 12 mesi all’anno, dell’internazionalizzazione, dello sviluppo e di nuove rotte aeroportuali, di progetti e di eventi che vadano oltre i confini nazionali, di una riqualificazione alberghiera che deve ancora esibire il suo massimo potenziale su cui dovremo concentrarci di qui al breve e medio periodo, dovendo fare i conti con i nuovi e rampanti fenomeni di ospitalità (Airbnb) e con la necessità di dare nuova vita, ruolo e redditività d’impresa alle strutture marginali dopo una prima trasformazione che ha già visto da fine anni Novanta a oggi una contrazione del numero assoluto di strutture alberghiere per così dire ‘tradizionali’ in tutta Italia, in provincia e in città. E tutto questo contemporaneamente cercando di immettere ulteriore qualità nella vacanza tradizionale balneare. Ma la strada, ripeto, è quella giusta”.