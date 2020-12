Fiere, i sindaci Gnassi e Merola: "Fusione Bologna-Rimini complessa, ne riparleremo"

Della fusione tra le fiere di Rimini e Bologna ne parla nel 2021. E' il messaggio dei due sindaci, Virginio Merola e Andrea Gnassi. "In relazione al processo di aggregazione delle due società Bologna Fiere e Italian Exhibition Group (che comprende le fiere di Rimini e Vicenza) e dei due quartieri fieristici, con l'obiettivo di consolidare e rafforzare il ruolo di leading player nei prossimi anni in Italia e nel mondo, la complessità di tutti gli elementi tecnici e amministrativi richiede il proseguimento istruttorio e della discussione in corso", affermano Merola e Gnassi. Perciò la "riprenderemo con un nostro incontro già nei primi giorni dell'anno nuovo".

(Agenzia Dire)