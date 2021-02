Fiere, la Regione sollecita il Governo: "Superare il limite del 'de minimis' per gli aiuti di Stato

L'assessore Colla: "Serve fare operazione rispetto agli aiuti di Stato come in Germania"

L'Italia segua l'esempio della Germania e superi il limite del 'de minimis' per gli aiuti di Stato alle fiere. Solo così "risolviamo il problema". A farsi carico di lanciare la proposta è l'Emilia-Romagna, attraverso l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla.

"Spero che ci sia presto un nuovo Governo - ha affermato martedì in Assemblea legislativa, nel corso del dibattito sull'aumento di capitale della Regione nella Fiera di Piacenza - percheé come Regione chiederemo subito al Governo di andare a fare un'operazione di finanziamento e sostegno con quell'assetto di 405 milioni di euro stanziati per il sistema fiere, che nel 2020 ha perso l'80%" del fatturato nel complesso. Secondo Colla, infatti, "se il vincolo è il 'de minimis', non risolviamo il problema del sistema fiere". Da questo punto di vista, richiama l'assessore, "l'operazione fatta in Germania, di aprire rispetto agli aiuti di Stato e al 'de minimis', è molto importante". (Agenzia Dire)

Il de minimis individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza.