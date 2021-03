Fiere, Rimini chiede un fondo strutturale per il rilancio del settore

Per il sistema fieristico il governo metta in campo "un fondo strutturale per interventi di sviluppo del settore". È il messaggio che lancia lunedì mattina, in occasione dell'inaugurazione del Sigep, il salone della gelateria e della panificazione organizzato da Italian exhibition group a Rimini, l'assessore comunale alle Attività produttive Jamil Sadegholvaad. "Affiancandolo a progetti importanti- aggiunge- il comparto fieristico ripartirà con grande slancio, servono premialità".

È indiscutibile, prosegue, "l'importanza del sistema fieristico e di Sigep per Rimini e il presidente di Ieg, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza Lorenzo Cagnoni, è "un capitano straordinario di questa nave che anche nella tempesta ha tenuto una rotta importante per attraversare un momento straordinario". Certo, ammette, "si fa quasi fatica a essere qui da remoto mentre si registrano record nei contagi, ma la nostra città ha attraversato momenti anche più complicati". Occorre, conclude l'assessore, "stringersi e guardare al futuro con ottimismo", con un "progetto a sostegno del sistema fieristico e del territorio per imboccare la strada dell'innovazione e della sostenibilità".

(Agenzia Dire)