Fiere, tra bioplastica e città sostenibili con la "Digital week Ecomondo"

Packaging, bioplastiche, valorizzazione degli scarti agricoli e transizione urbana circolare sono i temi della prossima Digital Green Week di Key Energy ed Ecomondo le manifestazioni sull'energia rinnovabile di Italian Exhibition Group (la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza). L'appuntamento è dal 27 al 29 aprile, e si parlerà anche di smart waste tracking, compostaggio diffuso, simbiosi industriale e valorizzazione degli scarti agricoli, transizione urbana circolare, spiega la group band manager di Italian Exhibition Group, Alessandra Astolfi: "In una parola, di soluzioni integrate per una low carbon economy. Le Digital Green Weeks, previste in 5 tappe, guideranno cosi' la community della green economy verso i nuovi scenari della transizione ecologica".

Le Digital Green Weeks sono dunque una sorta di anteprima per giungere all'edizione in presenza di Key Energy e Ecomondo, che si terranno in contemporanea dal 26 al 29 ottobre prossimi al quartiere fieristico di Rimini. In programma imperdibili occasioni di networking, incontri B2B e convegni virtuali, elaborati dai Comitati Scientifici presieduti dai professori Gianni Silvestrini e Fabio Fava, una ricca agenda suddivisa in macro-temi mirati, all'insegna del "Leading the ecological transition".

Per partecipare agli eventi è sufficiente registrarsi online sul sito www.keyenergy.it, dove è possibile consultare anche il programma aggiornato e dettagliato.