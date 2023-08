“Figli all’allenamento, genitori in movimento”, progetto del San Lorenzo per combattere la sedentarietà

Mentre i figli sono in campo anche i genitori si tengono in forma con ginnastica, camminate, yoga, corse. E’ il nuovo progetto “Figli all’allenamento, genitori in movimento” ideato e messo in piedi dal San Lorenzo che dà seguito alla sua attenzione alla salute dei ragazzi coinvolgendo anche le famiglie. Con l’avvio della nuova stagione, una volta alla settimana durante l’orario di allenamento, la società del presidente Pruccoli metterà a disposizione gli spazi e tutto ciò che è necessario per consentire ai genitori dei ragazzi in campo di svolgere attività fisica. Cosa si farà? Si partirà con ginnastica dolce e camminate, poi in base alle adesioni si programmeranno anche attività a corpo libero, yoga e corsa. Le attività saranno rivolte a tutti, completamente gratuite e autogestite dai genitori stessi tra i quali sono presenti alcuni appassionati e professionisti del settore fitness che si sono messi a disposizione per coordinare il progetto.

“Siamo orgogliosi di dare il via a questa ulteriore iniziativa – commentano i due responsabili del settore giovanile Ortalli e Manzaroli – soprattutto perché ancora una volta coinvolgiamo le famiglie che per il nostro modo di intendere il calcio giovanile è una vera e propria mission. Ne abbiamo parlato con alcuni genitori che si sono messi subito a disposizione, altri lo potranno fare in un secondo tempo, siamo aperti a tutto e tutti”.

“Vediamo spesso i genitori attendere i propri figli seduti, abbiamo pensato che sarebbe stato bello impiegare quel tempo in modo diverso – spiega il Presidente Pruccoli - è nata così l’idea di mettere a disposizione gli spazi e coinvolgere chi lo vorrà in un’attività fisica soft, un modo per combattere nel nostro piccolo la sedentarietà, ma anche per socializzare e stare insieme”.

Il progetto “Figli all’allenamento, genitori in movimento” comincerà venerdì 8 settembre alle 17.30 in concomitanza con la settimana di avvio della stagione calcistica e proseguirà inizialmente tutti i venerdì alla stessa ora. I genitori si ritroveranno presso il campo di via Bergamo e decideranno insieme se svolgere attività a corpo libero o fare una camminata/corsa, restare insieme o dividersi in piccoli gruppi in base alle varie attitudini e disponibilità dei partecipanti.