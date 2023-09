Figliuolo è a Rimini, sindaci rassicurati e da novembre "via alle richieste danni per famiglie e imprese"

Il generale Francesco Paolo Figliuolo è a Rimini. Prima del sopralluogo nell’entroterra colpito dall’alluvione, con visite nelle comunità di Casteldelci e di Sant’Agata Feltria, il generale ha tenuto un confronto nella sede della Provincia con il sindaco-presidente Jamil Sadegholvaad, il prefetto Rosa Maria Padovano e i sindaci dei territori colpiti lo scorso maggio.

Durante l’incontro il commissario ha assicurato che "sono assolutamente certo che a breve ci sarà un aumento della dotazione". E tranquillizza sui ristori per famiglie e imprese: "Per la dotazione del commissario in conto capitale" per le opere urgenti, "non c'è nessun problema per quest'anno e il prossimo", sottolinea alla stampa. E in parte corrente, prosegue, "incrementeremo la dotazione per potere passare poi ai ristori a famiglie e imprese che, come detto dal presidente Giorgia Meloni, saranno assicurati al completo".

In questo momento, aggiunge, si lavora alle ordinanze, che "sono complesse e necessitano un confronto con tutte le parti in causa per farle bene, in modo che siano eseguibili da parte di chi deve produrre le domande e da chi le assevera". Per le richieste si utilizzerà la piattaforma informatica della Regione usata per il sisma, debitamente aggiornata. "Abbiamo messo in campo la piattaforma informatica e l'ordinanza di soggetto attuatore che vedrà la luce nei prossimi giorni darà mandato alla Regione di adattarla - riporta l’agenzia Dire - per velocizzare il lavoro a monte". La piattaforma sarà in funzione entro il 15 novembre. "Ce la mettiamo tutta, in sinergia, e ringrazio Anac e Corte dei conti per avere già a monte massima garanzia di legalità. Il confronto sul territorio è importante e tornerò a Roma con proposte che meritano d'essere approfondite. La struttura è tutta sul territorio per una ricognizione anche sui Comuni che chiedono l'allargamento e per affinare l'ordinanza sulle attività produttive".

In una intervista rilasciata al quotidiano il Sole 24 Ore il generale Figliuolo aveva poi spiegato: “Stiamo operando su più fronti per uscire dall'emergenza. Il primo riguarda le 'somme urgenze' per dare copertura finanziaria a tutti gli interventi immediati rivolti prioritariamente al ripristino e alla riparazione di manufatti idraulici danneggiati, argini dei fiumi, deflussi, tratti di strade, nonché alla rimozione di accumuli e occlusioni - ha detto Figliuolo nell'intervista, spiegando che "sono attività già realizzate, in corso o da avviare da parte di Comuni, Province, Regioni e Consorzi di bonifica, per le quali sono disponibili per il 2023 circa 289 milioni. Parallelamente, sempre nell'ottica di superare l'emergenza, si sta agendo sulla messa in sicurezza del territorio, con ulteriori 449 milioni destinati a opere di difesa idraulica, viabilità e opere pubbliche".

"Altro fronte essenziale su cui stiamo lavorando speditamente è quello della semplificazione delle procedure. Il numero di Comuni alluvionati a oggi è di 91: 80 per l'Emilia-Romagna, 4 per la Toscana e 7 per le Marche. Abbiamo ricevuto dai sub-commissari le richieste per inserire altri Comuni nella lista allegata al decreto, per i quali stiamo effettuando i sopralluoghi", ha proseguito il commissario.