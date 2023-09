Figliuolo in visita a Sant'Agata, comune martoriato da 87 frane. "Ha toccato con mano le necessità"

Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ha partecipato all’incontro con il commissario Figliuolo in visita nella giornata di mercoledì (13 settembre) a Sant’Agata Feltria. Il commissario ha fatto tappa nel territorio che è stato pesantemente colpito dalle frane (nel Comune di Sant’Agata Feltria ammontano a 87), arrivando fino a Casteldelci. Su 100 chilometri di strade comunali sono 60 quelle che hanno problemi e per la viabilità si stimano 7,8 milioni di costi. Per gli interventi di somma urgenza sono stati sostenuti 388 mila euro dal Comune di Sant’Agata Feltria, che qualche giorno fa ha ricevuto il rimborso.

“È stato un significativo momento di confronto sul territorio per poter mostrare al commissario Figliuolo tutte le criticità e toccare con mano la necessità di fare arrivare il prima possibile i fondi stanziati – commenta Emma Petitti –. Prendiamo atto con soddisfazione delle risposte positive date dal commissario Figliuolo circa lo stanziamento dei fondi a cui stanno lavorando per farli arrivare nell’arco di alcune settimane”.

“Siamo soddisfatti della presenza a Sant’Agata Feltria del commissario Figliuolo, della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini – ha sottolineato il sindaco di Sant’Agata Goffredo Polidori – È stata un’ottima occasione per sottoporre a tutte le istituzioni l’accaduto e mi fa piacere che abbiano potuto vederlo di persona. Confido nell’arrivo delle risorse per il ripristino della situazione a livello urbanistico e ambientale”.

Nel sottolineare che la prospettiva del Governo è quella del pieno ristoro dei danni subiti, il generale Figliuolo ha ricordato che per gli interventi di somma urgenza sono disponibili 289 milioni di euro. Circa la fase più strutturata di messa in sicurezza del territorio, il Commissario ha annunciato che a breve sarà emanata un’ordinanza pilota - attualmente ai Ministeri delle Infrastrutture, Ambiente e Cultura per i pareri di competenza - per il ripristino, recupero e riparazione dei corsi d’acqua, con interventi che conteranno sulla disponibilità di 234 milioni di euro e beneficeranno di semplificazioni per accelerare i tempi di realizzazione, sempre nel rispetto della legalità e della trasparenza delle procedure.

Nel rivolgersi ai sindaci, il generale Figliuolo ha ribadito la disponibilità di risorse per andare incontro alla progettualità dei comuni, che potranno ricevere rimborsi in tempi rapidi una volta ricevute le richieste. Il presidente della Provincia Sadegholvaad ha dichiarato di aver accolto con soddisfazione la recente ordinanza sulle somme urgenze, ribadendo l’ottima collaborazione istituzionale esistente con la Regione e con la Struttura commissariale. Dopo aver evidenziato che gli interventi di somma urgenza nel suo territorio sono stati già riconosciuti e ammessi a finanziamento da parte della Struttura commissariale, si è detto poi disponibile ad assistere i piccoli comuni dal punto di vista tecnico, tramite la struttura della Provincia.

Qui Coriano

Non mancano le reazioni, dopo la visita sul territorio riminese del generale Francesco Paolo Figliuolo. “Un incontro molto positivo – sostiene il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini -. E’ arrivato un messaggio chiaro e di concretezza rispetto alle necessità e alle esigenze dei territori colpiti dall’alluvione in Romagna nei mesi scorsi. Il generale, che ha ricordato le ordinanze già emanate e in corso di predisposizione, si è mostrato disponibile al dialogo e aperto a recepire le richieste degli enti locali a partire dagli interventi di messa in sicurezza del territorio fino alla necessaria semplificazione del meccanismo di assunzione del personale. Per Coriano ho sottolineato i gravi danni subiti dall’azienda Fontonat a Cerasolo Ausa ed ho esposto le problematiche legate alla viabilità e ai movimenti avvenuti sulle strade collinari successivi all’evento”.

“Ringraziamo il commissario dal quale abbiamo avuto rassicurazioni e grande disponibilità. In concomitanza all’incontro in mattinata a Coriano si è svolto una lunga ricognizione per documentare con fotografie e rilievi lo stato attuale dell’azienda Fontanot, i guadi di Ospedaletto, Vallecchio, Pian della Pieve e via Piane, le vie Ranco, Monte Olivo, Friano, Il Monte, Togliatti e la scuola materna privata di Pian della Pieve. Sono soddisfatto inoltre perché a margine dell’incontro odierno ho avuto dalla vicepresidente della regione con delega all’Ambiente e alla Protezione Civile, Irene Priolo, massima disponibilità a una visita in tempi brevi a Coriano”.

La senatrice Spinelli

Questo il commento della senatrice Domenica Spinelli: “Il Governo Meloni c’è e mantiene alta la collaborazione a tutti i livelli con gli enti locali per gestire al meglio il post alluvione a favore di privati ed imprese. Dopo i numerosi sopralluoghi del viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami seguiti immediatamente all’emergenza alluvione, la presenza odierna anche in provincia di Rimini, del commissario Francesco Figliuolo testimonia la massima volontà del Governo di impiegare ogni risorsa necessaria per fare le cose bene e in quotidiana sinergia con le istituzioni di ogni livello. In questa direzione vanno oltre 280 milioni di euro erogati a fine agosto per le somme urgenze. Pur non essendo stata presente alla giornata riminese del Generale Figliuolo, sono vicina e in stretto contatto con gli enti locali, affinché si possa lavorare tutti nella stessa direzione”.

Il commento di Nadia Rossi

Così la consigliera regionale Nadia Rossi: “Il Commissario ha voluto vedere con i propri occhi quanto è stato fatto e quanto ancora c’è da fare e ha rassicurato i sindaci sul massimo impegno per la ricostruzione, che auspichiamo avverrà nel più breve tempo possibile. I nodi da sciogliere ci sono e lui consapevolmente ne ha preso atto: i nostri Comuni hanno bisogno di risorse urgenti. In questi giorni è uscita l’ordinanza che gli dà la possibilità di ricevere i fondi per far fronte alle spese che hanno sostenuto per la somma urgenza. Ne serviranno altri per il ripristino. Servono tecnici, progettisti e geologi a supporto dei lavori: alcuni Comuni del nostro entroterra hanno strutture tecniche insufficienti per competenze e risorse umane per sostenerli. E invece bisogna ricostruire con rapidità: ci sono persone ancora sfollate e sono trascorsi quasi quattro mesi dall’alluvione”.

“Fatta la conta dei danni, purtroppo ingenti, si pensa alla ricostruzione. Ma condivido un pensiero che ho ricordato con il generale figliuolo e la vicepresidente Priolo: in quei fatidici giorni di maggio, se non avessimo avuto il coraggio e la prontezza come Regione, enti locali, protezione civile di chiudere le scuole anticipatamente, forse oggi racconteremmo una storia ancora più drammatica. Ora – conclude Nadia Rossi - facciamo in modo che le imprese, le famiglie, le comunità che sono state colpite da questo dramma possano ricominciare a vivere come prima”.