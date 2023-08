Fili scoperti e sgabuzzini trasformati in stanze, blitz della Municipale in un hotel

La Polizia Locale di Rimini ha eseguito nella giornata di martedì un controllo in una struttura ricettiva nella zona di Rimini sud, che ospitava diverse persone nonostante avesse gravi carenze in materia di prevenzione incendi. Le sanzioni sono state contestate dal reparto di polizia amministrativa del distaccamento di Miramare, intervenuto insieme agli ispettori dell’AUSL di Rimini. Il controllo è avvenuto intorno alle 8,30, quando la squadra amministrativa della Polizia Locale è entrata in un Hotel nella zona di Miramare, accompagnata dai tecnici della prevenzione dell'Ausl Romagna sede di Rimini. Un sopralluogo successivo ad una segnalazione proveniente dagli uffici SUAP del Comune di Rimini, in ci si evidenziava il fatto che, pur trattandosi di una struttura di nuova apertura - luglio 2023 - erano giunte diverse segnalazioni sul mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari e per quanto dichiarato in classifica, in relazione alla legge regionale.

All'interno dell'hotel gli agenti e gli ispettori dell’AUSL, hanno riscontrato gravi carenze in materia di prevenzione incendi in quanto l’impianto del fumo risultava guasto e in attesa di riparazione, gli estintori non erano stati revisionati, le porte antincendio erano bloccate da zeppe e prive degli elettromagneti, con l’impianto elettrico non terminato e i fili elettrici scoperti. Oltre a questo il controllo ha accertato un irregolare ricettività della struttura in quanto alcuni locali adibiti a ripostiglio, nell’ultimo piano dell’hotel, erano stati trasformati in camere di fortuna. Al momento del controllo l’hotel ospitava circa 30 persone. Al termine degli accertamenti il titolare dell'impresa è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato previste in materia di normativa antincendio e sanzionato anche per le irregolarità legate all’esubero di ospiti in struttura. Violazioni che adesso sono al vaglio anche di altri uffici, tra cui il Comando dei Vigili del fuoco, informato per le verifiche di propria competenza.