Helmut torna nella Rimini che conobbe negli anni '60: la città protagonista di un film sulla più importante tv tedesca

È andato in onda il 19 marzo scorso sulla più importante tv tedesca il film RÜCKKEHR NACH RIMINI, film diretto da Sarah Winkenstette, produzione Ard Degeto. Una storia che nasce a Rimini negli anni ’60 e che ha portato il lungomare, la vecchia peschiera, piazza Cavour e il porto di Rimini nelle case di oltre 2 milioni di telespettatori tedeschi. Le riprese del film sono state realizzate a Rimini nel maggio scorso per un lavoro cinematografico con un prestigioso cast di attori: a interpretare Helmut è Karl Fischer, attore intenso di cinema e televisione, accompagnato da Rainer Bock e Magdalena Stolze.

Protagonista del film è Helmut Ortel che si trova di fronte alle rovine della sua vita: dopo la morte di sua moglie Josefine, trova una lettera in cui apprende che sua figlia potrebbe avere un altro padre. Insieme ai suoi amici Peter ed Edgar torna a Rimini, dove è stata posta la prima pietra del suo matrimonio. All'epoca in vacanza insieme negli anni '60, quando anche Helmut e Josefine diventarono una coppia. Lì vuole affrontare il suo presunto avversario e impedire a sua figlia di scoprire la verità. Il viaggio si trasforma presto in una prova della loro amicizia e capovolge la loro vita.