La filosofa Maura Gancitano a Misano: "Il mito della bellezza oggi è diventato una prigione"

La libertà attraverso la bellezza. Maura Gancitano ha lasciato il segno a Misano. Ha registrato un sold-aut il Cinema Teatro Astra che, venerdì sera, ha ospitato la filosofa e saggista siciliana mettendo Misano al centro dell'autunno filosofico della riviera. L’idea che la bellezza sia qualcosa di oggettivo e naturale è una superstizione moderna: non è mai esistita un’epoca, infatti, in cui non convivessero estetiche e sensibilità diverse, ha spiegato Gancitano. È vero che filosofi, artisti e poeti hanno cercato di elaborare nel corso dei secoli un canone preciso, rendendo progressivamente la riflessione sulla bellezza un discorso sul corpo femminile, ma il mito della bellezza è diventato una prigione solo in epoca contemporanea, a causa della rappresentazione cinematografica, mediatica e pubblicitaria dei corpi e di un’offerta commerciale in grado di esercitare un potere psicologico, economico e esistenziale dapprima sulle donne, ma oggi pressoché su ogni persona. Nel corso dell'incontro, Gancitano ha raccontato la storia di questo mito e come le scoperte di filosofia, antropologia, psicologia sociale e scienza dei dati possano distruggere un’illusione che ci impedisce ancora di ascoltare e seguire i nostri autentici desideri e di vivere liberamente i nostri corpi.