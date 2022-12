Fim Award 2023, il mondo delle moto celebra Pecco Bagnaia e Valentino Rossi

Al Palacongressi di Rimini la Federazione internazionale del motociclisimo ha premiato i campioni del mondo della stagione 2022 nelle varie discipline motoristiche a due ruote. Presente sul palco anche Valentino Rossi, a cui la FIM ha consegnato un riconoscimento alla carriera. Il dottore è stato celebrato con un riconoscimento alla carriera, accompagnato da una lunga standing ovation dei presenti. "Questa festa mi ricorda un sacco di bei momenti - ha detto Rossi - Se sei qui significa che hai vinto un Mondiale, momento indimenticabile per ogni pilota. A Rimini si respira motociclismo da sempre, sono vicino casa ed è un piacere essere qui". Ad essere opremiato anche il campione del mondo 2022 di MotoGp, Francesco Bagnaia, un premio già vinto nel 2018 dopo il titolo in Moto2, ma stavolta per Pecco ha un sapore diverso: "È molto emozionante, mi riempie d'orgoglio perché è il massimo possibile per noi piloti. Arrivare in MotoGP e vincere il titolo era un sogno, farlo con la Ducati è la ciliegina sulla torta. Adesso dovrò pensare a un altro sogno, più grande". Nuovi traguardi da raggiungere per Bagnaia nel 2023, ma sempre con la fiducia e la consapevolezza delle proprie abilità: "La consapevolezza dà serenità - aggiunge - Bisognerà dimostrare che abbiamo imparato dagli errori di questa stagione e partire da un punto più alto. Dobbiamo restare tranquilli, perché sappiamo che lavorando bene e dando il massimo riusciamo a ottenere grandi risultati". Bagnaia ha parlato anche del suo "mentore" Valentino Rossi, premiato a Rimini con un riconoscimento alla carriera: "Ho la fortuna di poter condividere spesso la mia vita con Valentino, so di essere fortunato perché posso chiedergli cose che non tutti possono chiedergli. È una persona fantastica, nessuno sarà mai come lui".