La finale italiana di Coppa del Mondo del Panettone per la prima volta a Sigep, ecco i finalisti

È stata una finale emozionante che ha visto sfilare per la Coppa del Mondo del Panettone maestri pasticceri da tutta Italia durante la cerimonia di premiazione che si è svolta a Sigep mercoledì 24 gennaio. Dopo le preselezioni svolte lungo lo stivale per tutto il 2023 nelle tre tappe a Gustar Pistoia, al Teatro Cilea di Reggio Calabria e presso l'azienda Agrimontana a Cuneo per il panettone tradizionale e presso l'azienda Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense per la categoria Panettone al cioccolato solo 5 candidati per ogni categoria si sono qualificati per la finale mondiale che si svolgerà a Milano dal 6 al 8 novembre 2024.

I 5 Finalisti Italiani per la categoria Panettone tradizionale si sono così classificati: 1° posto - Pompilio Giardino, Panificio Pompilio Adriano Irpino (AV); 2° posto - Pesce Pasquale Pasticceria Pesce 1896 Avella (AV); 3° posto - Damiano Pagani Pasticceria Pagani Dello (BS); 4° posto - Musumeci Antonino, Pasticceria Musumeci. Misterbianco (CT); 5° posto - Lastra Francesco Pasticceria Ga Castellamare di Stabia (NA).

Mentre per la categoria Panettone al cioccolato i 5 Finalisti italiani si sono così classificati: 1° posto - Armando Pascarella Pasticceria Armando Pascarella San Felice a Cancello (CE); 2° posto - Alessandro Slama Dar Slama, Ischia (NA); 3° posto - Andrea Marzo La Dolce Sicilia Rivoli (TO); 4° posto - Michele Somma Pasticceria La Delizia, Santa Maria la Carità (NA); 5° posto - Pasquale Iannelli Casa Mastroianni Lamezia Terme.

Il lavoro della giuria internazionale in questi giorni è stato serrato e impegnativo grazie all'altissima qualità del prodotto. La valutazione ha preso in considerazione l'aspetto esterno (forma, volume e colore), l'aspetto al taglio (alveolatura, ripartizione della frutta e morbidezza) e l'apprezzamento sensoriale come il profumo, il sapore e l'aromaticità. Con questa importante selezione si compone la rosa dei candidati che si sfideranno alla finale mondiale provenienti da tutto il mondo. Dopo le selezioni in Italia, Spagna, Portogallo, Svizzera e Francia, Brasile e Stati Uniti cresce l'attesa per quelle del Perù, Giappone e Australia che si svolgeranno tra febbraio e maggio.

La Coppa del Mondo del Panettone

La Coppa del Mondo del Panettone è il concorso internazionale che coinvolge pasticceri di tutti i continenti nella realizzazione della ricetta originale del panettone artigianale milanese che prevede l'utilizzo di farina di frumento, zucchero, burro, tuorli, sale, pasta di arancia, scorza di arancia, scorza di limone, miele, vaniglia, malto- estratto di malto- farina di malto, uva sultanina, cubetti di arancia canditi e cubetti di cedro canditi.

Nato dall'idea del maestro Giuseppe Piffaretti, da anni promuovere la cultura del dolce italiano nel mondo e organizza masterclass e corsi di formazione nei diversi paesi riscuotendo sempre più successo. Tra le mission del progetto vi è infatti la valorizzazione e la conoscenza del dolce lievitato per eccellenza oltre alla destagionalizzazione del prodotto, come già accade in alcuni paesi come il Brasile e il Perù dove il panettone viene consumato tutto l'anno. Il regolamento del concorso prevede la realizzazione del panettone con la ricetta artigianale originale da parte di tutti i concorrenti, anche stranieri. Il dolce a cupola è sempre più conosciuto ed apprezzato all'estero dove spesso viene personalizzato con le materie prime locali, ne esistono infatti molte versioni: da quello ai datteri, alla papaia fino ad arrivare a quello salato.

Nel 2024 il Concorso giunge alla quarta edizione, dopo le finali del 2009, 2021, 2022 e grazie al costante impegno la conoscenza del panettone e la sua lavorazione è riuscita a valicare i confini d'origine e la stagionalità per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.

La finale italiana di Coppa del Mondo del Panettone decreterà i maestri pasticceri che parteciperanno alla prestigiosa finale mondiale che si svolgerà a Milano l'8, 9, 10 novembre 2024.