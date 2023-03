Fine carriera per il "mago" dei furti nei distributori automatici: individuato dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Riccione hanno messo la parola "fine" alla carriera del "mago" dei furti ai danni dei distributori automatici che, al termine di una serie di indagini, è stato individuato ed arrestato. Il malvivente aveva iniziato la sua attività lo scorso novembre prendendo di mira le macchinette dislocate nei punti nevralgici della Perla Verde che, puntualmente, venivano svaligiate. Gli inquirenti dell'Arma, oltre a fare degli appostamenti mirati, hanno analizzato i filmati delle telecamere a circuito chiuso scoprendo che la tecnica utilizzata dal ladro era altamente raffinata tanto che in pochi secondi era in grado di scassinare la gettoniera e insaccare le monetine.

Una velocità tale che ha sorpreso gli stessi carabinieri che, arrivati sul luogo dei furti in tutta fretta, non sono mai riusciti a pizzicarlo con le mani nel sacco. L'inchiesta ha comunque permesso di riuscire ad identificarlo per un 33enne e le indagini hanno portato il gip ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Il provvedimento è stato notificato al malvivente che, nel frattempo, era stato arrestato per altra causa e attualmente ristretto nel carcere di Torino.