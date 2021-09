Fine settimana di controlli serrati, nella rete dei carabinieri finisce uno spacciatore

Un Weekend di nuovi intensificati controlli, quello appena concluso dai carabinieri della Compagnia di Riccione, che hanno passato al setaccio i viali, la stazione ferroviaria e quella del TRC, attraverso l’identificazione di tutti i gruppi di giovani in arrivo nella Perla Verde. A finire nella rete dei militari dell'Arma della Stazione di Coriano è stato un albanese 23enne fermato da una pattuglia mentre si trovava a bordo della propria auto lungo via Marano. Alla richiesta dei documenti, il ragazzo è apparso subito molto nervoso tanto da insospettire i carabinieri che hanno proceduto a un'accurata perquisizione. Nelle tasche del giovane sono così spuntate 11 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 12 grammi, oltre a 1600 euro ritenuti il provento dello spaccio. Il tutto è valso le manette al 23enne che è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto per lunedì mattina.