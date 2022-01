Finestre chiuse dopo l'incendio alla Ferretti, l'ordinanza resta ancora in vigore

A seguito dell’incendio avvenuto nei cantieri navali Ferretti, resta in vigore fino a giovedì (13 gennaio) l’ordinanza sindacale a Cattolica di mantenere le finestre chiuse. Il documento firmato dalla sindaca Franca Foronchi è valido per l’arco temporale di 48 ore.

Incendio alla Ferretti - Vigili del fuoco ancora a lavoro nei cantieri

Oltre a mantenere il via cautelativa le finestre chiuse, l’ordinanza indica di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, soprattutto nelle zone prospicienti il luogo dove è avvenuto l’incendio. Spiega la sindaca Foronchi: “Le nostre preoccupazioni oltre che per l’ingente danno ai cantieri, è per la salute e la sicurezza dei cittadini che si sono, giustamente, allarmarti quando hanno visto alzarsi in cielo una densa nuvola nera di fumo. Prudenzialmente, infatti, abbiamo provveduto ad emanare l’ordinanza per invitare i cittadini a mantenere chiuse le finestre delle loro abitazioni ed evitare di sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio così come successivamente indicato anche dall’Ausl”.