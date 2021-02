Finto venditore ambulante cerca di svaligiare l'appartamento di un 90enne

Si è salvato per un soffio un 90enne di Pennabilli che, lo scorso gennaio, ha rischiato di vedersi svaligiare l'appartamento. Secondo quanto emerso alla porta dell'anziano si era presentato un ragazzo di colore che, spacciandosi per venditore ambulante, aveva cercato di vendere della biancheria alla vittima. Lo straniero, senza bussare, era riuscito ad entrare in casa grazie alle chiavi lasciate inserite fuori alla porta ingresso e il proprietario se lo era trovato davanti col suo armamentario di calzini e altro. Nonostante il 90enne avesse protestato per l'ingresso del nordafricano, quest'ultimo aveva approfittato dell'agitazione e dello smarrimento della vittima per iniziare a rovistare tra i cassetti in cerca di denaro. Il colpo non era andato a buon fine perchè, in quel momento, sono arrivate altre persone che hanno messo in fuga l'aspirante ladro. Il malvivente, quindi, in tutta fretta era salito a bordo di una vettura guidata da un complice ed era fuggito.

Il 90enne si era così rivolto ai carabinieri per denunciare la vicenda e, gli inquirenti dell'Arma, hanno iniziato a spulciare le telecamere di videosroveglianza della zona fino a risalire al veicolo e a dare un volto al ladro. A finire nei guai è stato un 26enne marocchino, domiciliato nel perugino, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi. Il nordafricano è stato quindi denunciato a piede libero per tentato furto e nei suoi confronti è stata chiesta a misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pennabilli.