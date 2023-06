Fipe-Confcommercio incontra l'assessore Magrini. "Subito un tavolo di lavoro per condividere le strategie"

Il Consiglio direttivo di Fipe-Confcommercio Rimini, in occasione della prima riunione ufficiale, ha incontrato nella sede di viale Italia l’assessore alle Attività Economiche e Polizia Locale del Comune di Rimini, Juri Magrini. Una riunione cordiale e costruttiva, durante la quale i rappresentanti degli imprenditori dei pubblici esercizi hanno messo sul tavolo numerosi temi legati alle loro attività e al territorio, ottenendo ascolto e risposte da parte dell’amministrazione.

“Programmazione, decoro e sicurezza in tutte le zone della nostra città, regolamenti su musica e dehors, lotta alla concorrenza sleale e all’abusivismo, destagionalizzazione ed eventi, ma soprattutto: condivisione. Sono stati questi – spiega il presidente provinciale di Fipe-Confcommercio, Gaetano Callà - i temi affrontati con l’assessore Magrini, che ringrazio a nome di tutta Fipe-Confcommercio e degli imprenditori che rappresentiamo per la grande disponibilità mostrata. Disponibilità all’ascolto, ma anche concretezza, perché questa chiacchierata informale si è rivelata essere un primo passo per un confronto costante nei mesi a venire. Insieme agli altri rappresentanti abbiamo chiesto all’assessore Magrini di essere parte attiva nelle scelte attraverso un tavolo di lavoro dove discutere di programmazione a medio termine, fondamentale per capire dove vuole andare la nostra città, l’offerta turistica che vuole proporre, la collaborazione pubblico-privato. Un percorso condiviso e chiaro da cui tutta la città potrà trarre benefici”.

“Con Fipe-Confcommercio è stato un utile momento di confronto – dice l’assessore comunale Juri Magrini – e confermo da parte mia la totale disponibilità ad aprire un tavolo di lavoro sui temi specifici con i rappresentanti delle attività di pubblico esercizio del territorio. Un mondo variegato, con cui l’amministrazione ha il piacere di dialogare affinché le progettualità legate alla città e al turismo siano condivise attraverso incontri periodici. Stiamo facendo molti sforzi su diversi piani, da quello della sicurezza urbana attenendoci alle competenze di legge sempre in collaborazione con le forze dell’ordine e agli altri organi preposti, agli investimenti legati alle iniziative e agli eventi, fino al decoro e ai regolamenti comunali. Lavorare in sinergia con gli operatori, come già abbiamo fatto per la concessione del suolo pubblico per le attività di somministrazione che diamo come elemento acquisito, non può che portare benefici a cittadini e turisti”.