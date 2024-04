Firmata l’ordinanza per l’attivazione straordinaria del riscaldamento fino al 29 aprile

In risposta alle insolite condizioni climatiche di questi giorni, e le possibili ripercussioni sulla popolazione più fragile, il Comune di Rimini ha emesso un’ordinanza che autorizza, a partire da oggi fino al 29 aprile compreso, l’accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento per tutte le categorie di edifici. L’uso dei sistemi termici è consentito per un massimo di 6 ore e 30 minuti al giorno, tra le ore 5 e le 23. Si invitano i cittadini a limitarne l’uso nelle ore più fredde.