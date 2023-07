Firmato l’accordo per la realizzazione del Co-housing nella Rsa, fondi in arrivo dal Pnrr

Approvato in giunta comunale l’Accordo di collaborazione con il Comune di Rimini, Riccione e l’Asp Vallonimarecchia per la realizzazione di alloggi abitativi con servizi per anziani non autosufficienti presso l’ultimo piano della Rsa Vici-Giovannini da tempo non utilizzato. L’intervento finanziato dal Pnrr Missione 5 “Inclusione e coesione” rientra in un più generale potenziamento dei servizi socio-sanitari nel territorio. Per questo progetto il Comune di Cattolica disporrà di 452,034,64 euro per l’adeguamento della parte di Rsa interessata e per il potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità. Tale somma consentirà di realizzare otto moduli abitativi autonomi, con camera, bagno e piccolo angolo cottura. All’interno del piano verrà assicurato anche uno spazio comune per attività di socializzazione. Il progetto prevede anche impianti di domotica e servizi di teleassistenza. L’intento dell’amministrazione è quello di giungere al termine dei lavori e quindi alla piena funzionalità dei nuovi spazi entro il 2024, seguendo uno specifico cronoprogramma concordato che prevede come prossima tappa la ricerca tramite bando di operatori economici per la progettazione e la successiva esecuzione dei lavori.

“Dopo la notizia dell’assegnazione del finanziamento – commenta l’assessore alle Politiche Socio-sanitarie Nicola Romeo - abbiamo proceduto con rapidità alla stipula di questa convenzione perché vogliamo arrivare il prima possibile al termine di questo progetto di co-housing, volto alla prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, che verrà realizzato in una parte della Rsa non utilizzata da tempo. Alloggiando all’interno del nuovo centro residenziale potranno giovare di tutta una serie di servizi e assistenza che ne miglioreranno la qualità di vita. Al momento non ci sono altre esperienze di questo tipo all’interno del nostro distretto e questo ci fa ritenere possa rappresentare da stimolo per altre realtà territoriali a noi vicine”.

“L’assessore Romeo e tutti gli uffici di Palazzo Mancini – dichiara la Sindaca Franca Foronchi - stanno portando a compimento un progetto che, andandosi a integrare con altri in via di definizione, creerà un valore aggiunto per i nostri servizi sanitari locali, portando un vero potenziamento di quanto già presente. Non è il primo progetto che viene finanziato dal Pnrr, ricordo la ricostruzione della Scuola Repubblica, il miglioramento sismico della Scuola Carpignola, l’efficientamento energetico del Teatro e l’ammodernamento dei servizi informatici del Comune per citarne alcuni, questo dimostra la professionalità dei nostri uffici e la caparbietà della nostra Amministrazione nell’intercettare fondi per la nostra città”.