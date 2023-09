Fissati i funerali per il piccolo Samuel deceduto nel rogo del camper in Sardegna

Sono stati fissati per lunedì 11 settembre alla chiesa Santa Maria Mater Ecclesiae del Villaggio Primo Maggio, in via Montescudo 30 a Rimini, i funerali di Samuel Imbuzan il bambino di 10 anni deceduto nel tragico rogo di un camper in Sardegna. La salma del piccolo, attesa a Bologna nella giornata di venerdì, sarà poi trasportata nella città romagnola. Il padre, Daniel Romulus, ancora ricoverato al "Bufalini" di Cesena per le gravi ustioni riportate sul 40% del corpo ha espresso il desiderio di essere presente alle esequie.

Nel frattempo, in Sardegna, proseguono le indagini per cercare di capire le dinamiche che hanno portato all'esplosione nella quale il piccolo ha perso la vita. Gli inquirenti, su disposizione del sostituto procuratore Sara Martino che coordina le indagini, sono al lavoro per ricostruire la tragedia avvenuta nei pressi della spiaggia di Bados dove la famiglia residente a Rimini e un gruppo di amici stava campeggiando in un'area non idonea alla sosta dei caravan. L'ipotesi degli investigatori è che una famiglia di origini romene, che viaggiava su una roulotte, si fosse aggiunta ai camper degli Imbuzan e di un'altra coppia e che da alcuni giorni stessero trascorrendo le vacanze nello spiazzo. I nuovi arrivati avevano con loro un fornello a gas per cucinare e, pare, che questo fosse difettoso. Nel preparare il pranzo di giovedì 31 agosto, a causa del malfunzionamento, sarebbe partita la fiammata che ha raggiunto la bombola del metano anche quella non a norma.

I carabinieri, in questi giorni, hanno setacciato i rivenditori di bombole di gpl di Olbia per cercare di capire se i campeggiatori si fossero riforniti presso le attività o avessero portato tutto da casa. Sentiti ancora una volta dai militari dell'Arma, su sollecitazione del difensore della famiglia, l’avvocato Antonello Desini, i genitori di Samuel hanno precisato che il fornello da campeggio usato per cucinare non era loro ma apparteneva ai vicini di camper. Questi ultimi, ascoltati dagli inquirenti subito dopo la tragedia, si sarebbero poi allontanati lasciando improvvisamente l'isola e secondo alcune indiscrezioni sarebbero già tornati in Romania. Al momento l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo ma non ci sarebbero iscritti nel registro degli indagati.