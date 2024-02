Tra flashmob e maschere speciali, a Torre Pedrera seconda edizione di Carnevalandia

Seconda edizione di Carnevalandia a Torre Pedrera. La manifestazione si è rivelata un mondo accogliente in cui tutti si sono sentiti a casa, abbracciando quest’anno i temi principali dello scherzo e della pace. Carnevalandia ha offerto un carnevale diverso da tutti gli altri, regalando momenti di grande divertimento sia per grandi che per piccini. Le maschere speciali, che hanno intrattenuto il pubblico, hanno saputo creare un'atmosfera magica. Tra queste, spiccano la Donna Uccello, Marcy Magu, Barbie Petunia e l'Elfo Tarcisio, che hanno incantato tutti con le loro performance.

Lo spettacolo di danza presentato dalla scuola di danza Tilt ha aggiunto ulteriore fascino all'evento, regalando momenti di grazia ed eleganza. I talentuosi ballerini hanno dimostrato il loro impegno e la loro passione per la danza, lasciando il pubblico estasiato. Ma il clou della festa è stato il flashmob, guidato da Simon Omorodion di The Speaker Box Street Party, direttamente da Londra. La sua energia travolgente e la sua coreografia coinvolgente hanno contagiato tutti i presenti, creando un'atmosfera di allegria e di unione.

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera esprime la sua gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile il successo di Carnevalandia 2024. Grazie a queste splendide maschere, ai talentuosi ballerini e al coinvolgente Flashmob, il carnevale si è trasformato in un evento indimenticabile. Torre Pedrera si conferma, ancora una volta, come una meta turistica ricca di eventi unici e memorabili. L'impegno del Comitato Turistico nel portare avanti iniziative culturali e divertenti è fondamentale per promuovere il territorio e offrire esperienze uniche ai visitatori.

Carnevalandia 2024 resterà nella memoria di tutti coloro che hanno partecipato, ed è il perfetto esempio di come un carnevale possa essere un momento di svago, di unione e di spensieratezza, ma anche di condivisione di messaggi importanti come quello della pace.

"Un ringraziamento particolare a una squadra sempre più bella e operativa che si impegna dando il massimo per un obbiettivo unico di bene verso il prossimo, grazie anche all’associazione benefica Dottor Clown Rimini per aver partecipato a Carnevalandia per tutto quello che fanno per portare sorrisi nel reparto pediatrico dell’ospedale di Rimini. Infine grazie anche agli agenti della locale Polizia Municipale per il loro servizio di controllo e sicurezza durante tutta la manifestazione", scrivono gli organizzatori.