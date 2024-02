Un flash mob di danza, per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore del collo dell’utero

Un ballo per lanciare un messaggio di prevenzione.

E’ questo l’obiettivo di “Ho Provato a Volare”, il flash mob organizzato dall’Associazione Crisalide Rimini – A.D.O.C.M. ed in collaborazione con InDanza Show Academy.

Il 2 marzo alle ore 16.30 la piazza Cavour di Rimini sarà il palcoscenico per una danza che promuove la campagna di prevenzione del tumore del collo dell’utero attraverso la vaccinazione contro l’HPV (Papilloma Virus).

L'infezione da HPV è infatti un'infezione virale piuttosto comune che colpisce la pelle e le mucose umane. Esistono più di 200 tipi di HPV, e molti di essi sono innocui o causano solo verruche cutanee. Tuttavia, alcuni tipi di HPV sono considerati a rischio, poiché possono causare cambiamenti cellulari che possono portare a diverse forme di cancro, in particolare al collo dell'utero.

L'HPV si trasmette principalmente attraverso il contatto diretto con la pelle o le mucose infette. Molte persone contraggono l'HPV senza nemmeno rendersene conto, poiché molte infezioni sono asintomatiche e si risolvono spontaneamente. Tuttavia, alcune infezioni persistenti da HPV possono portare a gravi problemi di salute.

La prima forma di prevenzione dell'infezione da HPV è la vaccinazione, che viene raccomandata ai ragazzi e ragazze adolescenti. Il vaccino contro l’HPV di ultima generazione impedisce il contagio dai ceppi HPV responsabili di quasi il 100% dei tumori.

“Ho Provato a Volare”, non è solo il titolo dell’evento organizzato da Crisalide, associazione riminese da sempre in prima linea per la prevenzione, ma contiene anche le tre lettere dell’acronimo (HPV) ed il ballo vuole essere un filo per raggiungere giovani e adulti verso un comportamento consapevole per la propria e altrui salute.

L’evento è ideato ed organizzato dall’Associazione Crisalide Rimini – A.D.O.C.M. con il patrocinio del Comune di Rimini e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.