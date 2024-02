Fleximan colpisce a Rimini: abbattuta colonnina dell'autovelox

Arrivano anche a Rimini gli emuli di Fleximan, il misterioso personaggio che nel nord Italia sta abbattendo gli autovelox lungo le strade, che nella notte hanno preso di mira una colonnina per il controllo della velocità. Ignoti, approfittando dell'oscurità, hanno sradicato il box arancione che si trova sulla Marecchiese nei pressi del bar Cecchini abbandonandolo sull'asfalto. Il danneggiamento è stato scoperto nella prima mattinata di lunedì e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della Municipale che ha provveduto a recuperare la colonnina. Nei prossimi giorni, secondo quanto emerso, il Comune provvederà a ripristinare l'impianto che funziona solo quando al suo interno viene posizionata l'apparecchiatura per il controllo della velocità presidiata dagli agenti della Locale. Nei giorni scorsi, in via Orsoleto, ad essere rimosso per ben due volte era stato un dosso per rallentare i veicoli. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili di entrambi gli episodi.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp