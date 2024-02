Fleximan sbarca nel riminese: abbattuto un autovelox

Sbarca anche in Romagna Fleximan, il "vendicatore" che nelle ultime settimane sta prendendo di mira gli impianti degli autovelox installati lungo le strade abbattendo i pali che ospitano le apparecchiature per fotografare chi supera i limiti di velocità. A farne le spese è stato il Velook installato sulla Santarcangiolese, nel comune di Poggio Torriana, con il box utilizzato dalla Municipale che è stato vandalizzato e distrutto. La colonnina arancione, secondo quanto emerso, è stata abbattuta nella notte tra domenica e lunedì e dai rumors del paese a compiere il raid sarebbe stato "un gruppo di ragazzi". Il sindaco Ronny Reggini ha già annunciato di sporgere denuncia presso i carabinieri con la speranza che le indagini dell'Arma possano individuare gli emuli di Fleximan. Nell'entroterra riminese, soprattutto tra Verucchio, Santarcangelo e Poggio Torriana, negli anni passati si erano già registrati episodi analoghi con le colonnine per ospitare gli autovelox distrutte o seriamente danneggiate. A Rimini, invece, i rilevatori di velocità più temibili come quello di via Settembrini o di via Euterpe in passato erano stati "accecati" con ignoti che avevano usato la vernice spray per oscurare le telecamere degli impianti.