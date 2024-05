"Fluidità, sicurezza e razionalità", ecco gli obiettivi del piano del traffico di Cattolica

Fluidità, sicurezza e razionalità del traffico all’interno della città. Questi i tre obiettivi fondamentali che il nuovo piano del traffico e della mobilità sostenibile punta a raggiungere e che la Sindaca Franca Foronchi, insieme con la sua Giunta e il dirigente all’urbanistica Riccardo Benzi, hanno ribadito all’incontro di giovedì scorso in sala del Consiglio comunale, nel corso della discussione sulle osservazioni e controdeduzioni al Putms, a cui hanno preso parte una trentina di cittadini, cittadine e referenti delle associazioni di categoria. “Abbiamo un’idea molto chiara della nostra città sul fronte del traffico – spiega la Sindaca Franca Foronchi – Rispettiamo e ascoltiamo le proposte di tutti e vogliamo che questo piano sia frutto di condivisione e trasparenza. Lo abbiamo studiato per un anno e mezzo e crediamo che quello che sta prendendo forma sia la sintesi migliore dei tanti interessi in campo. Una sintesi che, nella nostra visione, deve realizzare quei tre obiettivi di fluidità, sicurezza e razionalità del traffico”. Sul fronte dei parcheggi, la prima cittadina ha annunciato che l’area dietro il Comune sarà messa a disposizione di tutti dalle 15 di venerdì alla domenica e gli stalli diventeranno blu (a pagamento). Per quanto riguarda le ciclabili, ha confermato la realizzazione del proseguimento della pista da Via del Prete su via Fiume.

“Il nostro obiettivo è cercare di ridurre il traffico incongruo – aggiunge il dirigente Benzi – E stiamo riflettendo, insieme con la Polizia municipale e l’Assessora Gabellini, su come intervenire. Il Putms è un insieme di indirizzi, di desiderata, di suggestioni a cui noi dobbiamo dare un’applicazione concreta. Valutiamo con molta attenzione anche il tema della pedonalizzazione, delle ciclabili, dei parcheggi e tutto quello che compone un piano funzionale ed adeguato alla nostra città”. “Questo piano realizza una parte fondamentale del tipo di città che immaginiamo e vogliamo nei prossimi anni. Una città che si estende su appena 6 chilometri quadrati e che proprio per questo, deve essere organizzata e razionalizzata anche alla luce delle presenze estive legate al turismo, con l’obiettivo di favorire una maggiore condivisione sicura degli spazi da parte di tutti e soprattutto di anziani, bambini e persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Una città a misura d’uomo” conclude la Sindaca Foronchi. Ora il documento passa di nuovo in Giunta per l’approvazione formale delle controdeduzioni alle osservazioni. Poi, il testo sarà proposto al consiglio comunale per il passaggio definitivo ed entro l’estate sarà varato il nuovo Piano del traffico e mobilità sostenibile di Cattolica.