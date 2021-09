Focolaio di Covid dopo la vacanza a Rimini: 23 persone positive di cui 1 in rianimazione

La persona più grave sarebbe un no-vax che non avrebbe mai voluto sottoporsi alla vaccinazione, sintomi più blandi per gli altri contagiati

Un nuovo focolaio Covid è stato registrato in Trentino: si tratta di 23 persone di Martignano che si trovavano in vacanza a Rimini con un gruppo di 35 vecanzieri che facevano parte del circolo anziani. Ritornati dalla Riviera sabato scorso sono iniziati i primi malesseri e, sottoposti a controlli, sono emerse le positività. La maggior parte dei malati è asintomatica mentre, per gli altri, i sintomi sono più blandi e si parla di febbre e raffreddore. L'unica persona grave sarebbe di un uomo di 69 anni, che è finito in terapia intensiva con gravi sintomi. Si tratta di una persona che non ha mai voluto vaccinarsi, che non ha mai voluto vaccinarsi, e che ora si trova a fronteggiare le conseguenze della malattia.