Fogne bianche, partono i lavori da viale Aretino e Boito

Iniziano domani i lavori di realizzazione di tratti di fognatura bianca in importanti viali cittadini. I lavori partiranno da viale Aretino, nel tratto compreso tra viale Verdi e viale Boito, a seguire in viale Veneto nel tratto fra viale Gardone e viale Pavia. E poi si procederà in viale Saffi, tra viale Diaz e viale Panoramica, e in piazzale Kennedy. L'intervento rientra nell'investimento complessivo che l'amministrazione comunale ha stanziato di 300 mila euro per la manutenzione straordinaria della fognatura bianca. I lavori avranno diverse tipologie dal semplice inserimento di nuove caditoie, allo spostamento delle esistenti, alla sostituzione di tratti di collettori o alla realizzazione di nuovi. Al termine della manutenzione straordinaria sulle fogne bianche saranno anche riqualificati gli asfalti in tutti i relativi viali.

"Gli uffici del settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione, hanno eseguito un'analisi delle priorità per quanto riguarda gli interventi sulle fogne bianche.- ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Andremo quindi ad agire sulla portata idrica della rete per risolvere problematiche estremamente avvertite dai residenti soprattutto in coincidenza di piogge abbondanti. In questo senso i lavori in piazzale Kennedy saranno sicuramente risolutivi".