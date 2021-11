Folle inseguimento lungo le strade di Marina Centro, i malviventi aggrediscono gli agenti

Folle inseguimento sulle strade di Marina Centro nella serata di mercoledì con uno scooter, con due persone in sella, in fuga da una Volante della polizia di Stato. Tutto è iniziato poco prima delle 22 quando una pattuglia, che stava transitando all'interno del parco Renzi, ha sorpreso gli scooteristi e ha intimato loro l'alt. Alla vista dei lampeggianti, il ragazzo alla guida ha dato gas scappando lungo la pista ciclabile per poi arrivare a Marina Centro e proseguire la corsa in direzione di San Giuliano. Tallonato dagli agenti, lo scooter è stato raggiunto in via Lucio Lando quando in seguito a una manovra azzardata è andato a sbattere contro la Volante coi due ragazzi che sono volati sull'asfalto. Nonostante l'incidente, il giovane alla guida è riuscito a togliersi il casco e dopo averlo scagliato contro le divise è nuovamente scappato a piedi in direzione del mare facendo perdere le proprie tracce. Il passeggero, invece, ha aggredito il personale della Questura che non senza difficoltà sono riusciti ad ammanettarlo e a metterlo in sicurezza. Identificato, è risultato essere un 21enne italiano di origini russe che è stato arrestato per resistenza. Lo scooter, invece, non risultava essere rubato e di proprietà di un riminese al momento irreperibile. Il malvivente, dopo una notte in camera di sicurezza, è stato processato per direttissima.