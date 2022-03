Folle inseguimento sulle strade, l'autista bloccato e tolti 33 punti dalla patente

Sono stati necessari oltre 20 minuti di inseguimento e 4 Volanti della polizia di Stato per bloccare una Fiat 500X, con tre persone a Bordo, che nella serata di martedì non si era fermata all'alt di una pattuglia della polizia di Stato. La folle corsa lungo le strade di Rimini è iniziata verso le 20.45 a Rivazzurra quando, secondo quanto emerso, l'utilitaria è sfrecciata davanti a una pattuglia della Questura. La Volante, a sirene spiegate, si è messa all'inseguimento ma per tutta risposta l'uomo al volante ha spinto sull'acceleratore fuggendo in direzione di Viserba. E' scattato l'allarme e le altre pattuglie della Questura presenti sul territorio si sono messe alla caccia della Fiat che, nel frattempo, aveva imboccato via Orsoleto in direzione di Santa Giustina tra contromani e rotatorie tagliate. Gli inseguitori sono arrivati così a Santa Giustina dove, la 500X, si era infilata in una strada senza uscita con gli agenti che hanno bloccato immediatamente uno degli occupanti mentre gli altri due erano fuggiti a piedi. Dopo una breve ricerca, anche gli altri passeggeri sono stati fermati mentre si nascondevano nel cortile di un'abitazione e hanno opposto resistenza prima di essere bloccati. Identificati, sono risultati essere vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. Non essendoci nulla in pendenza, il trio è stato denunciato a piede libero per resistenza con il guidatore che si è guadagnato un lungo verbale per le infrazioni commesse al Codice della Strada e la decurtazione di 33 punti dalla patente.