Fondi del Pnrr sorvegliati speciali: siglato accordo tra Guardia di Finanza e Comune di Rimini

Nella mattinata di lunedì, presso il Comune di Rimini, è stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa tra il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Alessandro Coscarelli e il Sindaco della città, Jamil Sadegholvaad, finalizzato all’implementazione dell’efficacia del sistema di monitoraggio e di vigilanza delle opere in corso di realizzazione finanziati con le risorse del PNRR. Un intervento di portata epocale, come il PNRR richiede, oggi come non mai, la più stretta sinergia tra le Amministrazioni non solo centrali, ma anche territoriali e locali chiamate ad assicurare - sulla base delle rispettive competenze istituzionali - un quadro di sistematici ed efficaci controlli nell’ambito di un disegno complessivo di transizione per far crescere il Paese e condurlo verso un’economia più sostenibile, innovativa e inclusiva.

L’accordo di collaborazione, valido fino al completamento del PNRR, prevede infatti - nello specifico - che il Comune di Rimini ponga a disposizione della Guardia di Finanza dati e informazioni circostanziati e notizie qualificate, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale, beneficiario o attuatore, ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di illeciti nella specifica materia. L’importante sforzo organizzativo e di gestione richiesto a tutte le Amministrazioni beneficiarie di fondi e i recenti interventi normativi di semplificazione soprattutto in materia di appalti pubblici, vanno accompagnati da un’attività di vigilanza tempestiva, penetrante ed efficace. La Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, potrà utilizzare gli elementi così acquisiti per orientare efficacemente la propria azione verso quei soggetti e quei contesti connotati da più elevato rischio, avviando conseguenti analisi, approfondimenti e controlli.

Il protocollo sottoscritto, che si aggiunge a quelli già stipulati da Corpo con molti Comuni della Provincia per la verifica dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate, va, dunque, ad inserirsi in una più ampia cornice di attenzione istituzionale al corretto impiego delle risorse pubbliche sul territorio provinciale, che vede la Guardia di Finanza “in prima linea” nel garantire il rispetto della legalità, della trasparenza e dell’efficacia realizzativa anche nella fase di “messa in campo” delle risorse e della concreta realizzazione delle progettualità finanziate.

Intesa analoga è stata siglata anche col Comune di Coriano. “Prevenire a tutela delle imprese e dei lavoratori onesti gli investimenti sostenuti con i fondi Pnrr, nella massima trasparenza con un’attività di vigilanza tempestiva ed efficace”. Così il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini sul protocollo d’intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza che questa sera sarà all’ordine del giorno in Consiglio Comunale. ”Questo accordo di collaborazione proposto dalla Guardia di Finanza e accolto dall’amministrazione con estremo interesse – prosegue il sindaco – sarà una leva importante per condividere dati e informazioni in modo da evitare eventuali problematiche in corso d’opera nei cantieri garantendo adeguate analisi e controlli. Dopo il passaggio in Consiglio Comunale, giovedì incontrerò il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Alessandro Coscarelli per sottoscrivere il protocollo e avviare un’attività di reciproco scambio di informazioni”.

L’accordo di collaborazione prevede nello specifico che il Comune di Coriano metta a disposizione della Guardia di Finanza dati e notizie qualificate, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale, beneficiario o attuatore, ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di illeciti nella specifica materia. In questo modo verrà condiviso in tempo reale un flusso periodico di dati utile peraltro alla conoscenza delle persone fisiche e giuridiche interessate alla realizzazione dei lavori. All’Amministrazione comunale verrà richiesto di comunicare periodicamente l’elenco degli interventi ed i progetti esecutivi ammessi a finanziamento.

Ammontano a 960mila euro i fondi del Piano di ripresa e resilienza ottenuti dal Comune di Coriano per la messa a terra di opere pubbliche tra le quali la realizzazione di una rotonda tra via Pian della Pieve e via Parco del Marano (240mila euro), una nuova pista ciclopedonale di collegamento tra la frazione di S. Andrea in Besanigo e Colombarina (290mila euro) e la ristrutturazione del muro perimetrale e della cappella al cimitero di Mulazzano (250mila euro). A giorni partiranno i lavori per costruire e delineare con fondi Pnrr il nuovo marciapiede di via Monte Pirolo (100mila euro).