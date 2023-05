Fondi per la nuova infermeria, il Lions Club Riccione dona un assegno alla comunità di Montetauro

Il Lions Club Riccione a Coriano per la consegna di un assegno di 2 mila euro alla comunità di Montetauro. La somma ricavata dalle attività di raccolta fondi del Club contribuirà alla realizzazione dell'infermeria presso la Casa di Sant'Andrea in Besanigo. Alla cerimonia erano presenti domenica pomeriggio il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, nonché socio del Club, il Direttivo del Lions Club Riccione, alcuni ragazzi e sorelle della comunità.

“Grazie ad un lavoro di squadra che vede coinvolto tutto il nostro Club - ha dichiarato il Presidente del Lions Club Riccione, Luigi Ortolani - abbiamo scelto con piacere di sostenere una realtà essenziale nel territorio, come la comunità di Montetauro, per la quotidiana attività di assistenza e riabilitazione svolta verso tutti i suoi ospiti. Si tratta di una delle più importanti attività di servizio del Club rivolte al nostro territorio, oltre alla partecipazione alle attività istituzionali del Distretto Lions quest'anno rivolte principalmente al completamento del villaggio per i terremotati di Arquata del Tronto e all'aiuto alle popolazioni delle Marche e della Romagna colpiti dalle recenti calamità naturali”.

Il sindaco Ugolini ha espresso parole di gratitudine e apprezzamento per il prezioso contributo del Lions Club Riccione alla comunità corianese, realtà radicata e di grande servizio per il territorio.