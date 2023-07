Fondi Pnrr per gli asili nido, le indicazioni dell'Ue spaventano Rimini. "Non rimettete tutto in discussione"

La Commissione Ue, a sorpresa, sarebbe pronta a stoppare una grande parte dei fondi del Pnrr destinati per gli asili nido. Lo stop dei tecnici comunitari riguarda i progetti che allargano l’offerta all’interno di strutture già esistenti: i fondi del Recovery Plan sarebbero riservati però ai nuovi investimenti e quindi, per la creazione ex novo di strutture, e non con l’ampliamento di asili già esistenti. La notizia ha subito allarmato il Comune di Rimini, che sul tema è al lavoro con la progettazione su tre fronti.

I tre nuovi poli educativi che hanno ottenuto i finanziamenti Pnrr sono “Il Pollicino” al Parco Pertini a Marebello, il nuovo nido “Girotondo” che sarà realizzato in via Codazzi (negli spazi della ex scuola Montessori) e la ricostruzione dell'asilo nido Peter Pan a Viserba. I nuovi nidi, oltreché rispettare gli standard più aggiornati della sicurezza sismica sono stati pensati in modo che abbiano un impatto ambientale minimo e con una particolare attenzione agli spazi esterni che sono e saranno di fatto spazi da utilizzare appieno per l'attività educativa e didattica con tutta una serie di potenzialità ed opportunità a partire dal benessere delle bambine e dei bambini.

“Una imprevista, e francamente inaccettabile, eccezione comunitaria dell’ultimo momento rischierebbe di mettere in discussione buona parte dei fondi Pnrr già approvati e sottoscritti per l’ampliamento di posti negli asili e servizi per l’infanzia. Una casistica in cui anche Rimini che, ricordiamo, ha ottenuto grazie alla bontà dei progetti candidati più di 7 milioni di euro per la realizzazione di tre nuovi asili rischierebbe di ricadere” sostiene la vicesindaca con delega all’Istruzione Chiara Bellini.

“L’alert lanciato dai tecnici dell’Unione Europea, con una lettura rigida e contraddittoria dei programmi di finanziamento, riguarderebbe infatti proprio quei progetti che allargano l’offerta di posti in strutture già esistenti, riservando le risorse esclusivamente ai “nuovi” investimenti. Una assurdità nel metodo, perché riguarderebbe finanziamenti già approvati e sottoscritti - con una interpretazione fuori tempo e contraddittoria rispetto quanto scritto nei bandi – ma anche nella sostanza, visto che l’obbiettivo delle diverse misure è lo stesso, quello di garantire più servizi alle famiglie. In altre parole, alla creazione di maggiori posti non concorrono solo le strutture realizzate “ex novo”, ma anche quelle riqualificate e ammodernate, che permettono il mantenimento di quelli già in essere e che, senza questi necessari interventi, rischierebbero la chiusura o un ridimensionamento”, spiega la vicesindaca.

“I lavori che il Comune di Rimini ha già affidato e avviato – conclude Bellini -, rispettando le tempistiche e gli accordi firmati con le istituzioni nazionali ed europee per la realizzazione dei tre nuovi asili finanziati con i fondi del Pnrr, rappresentano non solo un necessario intervento di ammodernamento infrastrutturale, ma una vera e propria idea di comunità che mette al centro l’educazione e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Non a caso, non appena furono rese note le linee di finanziamento del Pnrr, la scelta dell’amministrazione riminese fu quella di focalizzare il lavoro dei propri uffici sui finanziamenti specifici dei nidi, con l’idea di cambiare il profilo della città, grazie la realizzazione di nuovi asili e migliorie a una serie di altre strutture, in grado di permettere progressivamente a Rimini di avvicinare e superare la soglia di copertura prevista dall’Unione europea del 33% per i bimbi sotto i 3 anni (nel 2022 già intorno al 29%)”.