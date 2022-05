Rimini va all'incasso, altri 2,4 milioni di euro dal Pnrr. Via libera a due poli innovativi per gli anziani

Non solo camere da letto, ma anche una palestra a cielo aperto, un centro ricreativo, soluzioni di domotica per la telemedicina, spazi dove incontrarsi, seguire training e fare della formazione. Grazie ai fondi messi in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il progetto per l'autonomia degli anziani non autosufficienti presentato a livello sovradistrettuale Rimini-Riccione può concretizzarsi e divenire realtà. È notizia fresca l’idoneità dell’intervento riminese-riccionese ai parametri richiesti dal Pnrr. In totale, la somma assegnata è di 2,46 milioni di euro: un finanziamento importante che permetterà di realizzare due poli di servizi per anziani che, come si legge nella descrizione del progetto, superino le contrapposizione tra struttura socio-sanitaria e servizi territoriali, presentandosi alla comunità come dei veri e propri avamposti di sperimentazione di saperi, strumenti e approcci alla cura innovativi e più efficaci, da impiegare anche presso il domicilio.

Le location individuate sono l’immobile dei Tigli in via D’Azeglio (contiguo e collegato all’ex Convento dei Servi che già ospita 13 posti con servizi), dove saranno realizzati 10 mini alloggi, e una seconda area nella zona di Riccione dove saranno messi a disposizione altre stanze. Alle camere, si aggiungono inoltre altri servizi sia per gli ospiti sia per quei cittadini di età avanzata che hanno bisogno di supporto e sostegno: una palestra e centro di promozione della vita attiva presso un ampio spazio al piano terra del complesso dei Servi e collocato di fianco al Centro per le Famiglie. Palestra outdoor nell’ampio giardino dei Tigli; un centro servizi di prevenzione, diagnosi e cura per anziani presso l’immobile Tigli; allestimento di uno spazio al piano terra dedicato agli incontri, alla formazione e ai training, per attività di promozione e diffusione di approcci e motodiche innovative per la cura a domicilio (es: cafè Alzheimer, metodo Vigorelli); centro ricreativo per anziani del quartiere presso l’area esterna dei Tigli. Realizzazione di soluzioni di domotica, telemedicina e controllo da remoto nei 15 alloggi da realizzare e negli alloggi con servizi già esistenti

Un insieme di servizi integrati che mirano, oltre alla cura, alla prevenzione e alla promozione della salute attraverso delle formule e degli strumenti all'avanguardia, che puntano a favorire uno stile di vita sano e a stimolare il benessere psicofisico dei pazienti attraverso metodologie che passano anche dall’attività fisica e stimoli motori.

“Tutti i progetti che abbiamo presentato al tavolo del Ministero per ottenere le risorse del Pnrr sono stati valutati validi, a dimostrazione dell’attenzione, della caparbia e dell’impegno messo in atto dal Distretto per dare risposte concrete alla città e per rafforzare la rete della medicina di territorio assieme agli attori comunitari – spiega l’assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini e Presidente del Distretto socio-sanitario di Rimini Nord Kristian Gianfreda -. La struttura che andremo a realizzare si inserisce all’interno di una precisa e chiara visione di sanità del futuro che sta caratterizzando le nostre politiche locali e il nostro approccio ai servizi, e che passa prima di tutto da un alleggerimento dell’intervento ospedaliero a favore di una medicina sempre più di vicina ai cittadini. Questo polo sanitario permetterà di offrire supporto e sostegno agli anziani in difficoltà e, al contempo, sarà un laboratorio di ‘sanità di vicinato’ capace di unire e far convergere la molteplicità dei servizi: dalla formazione ai training, dalla palestra ai centri di cura, dalle tecnologie più avanzate al rapporto diretto tra professionisti e pazienti. Un grande progetto dedicato ai nostri anziani e aperto alla città, nel segno della modernità e della prossimità”.

I centri di promozione, prevenzione e cura che si svolgono nel complesso Servi-Tigli saranno coordinati dalla Casa di Comunità di via Settembrini che copre la zona centrale del territorio comunale.