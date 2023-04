Fondi Pnrr: un presidio territoriale unificato per aiutare gli enti locali

Siglato nella giornata di mercoledì nel Palazzo di Governo di Rimini l’intesa tra il Prefetto Rosa Maria Padovano ed il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì-Cesena/Rimini/Ravenna Cinzia Farinelli per l’istituzione del Presidio Territoriale Unitario. La struttura, in attuazione del Protocollo Nazionale siglato il 20 ottobre 2022 dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e Finanze, avrà lo scopo di fornire assistenza ai Comuni per un impiego efficace e corretto delle risorse assegnate dal PNRR:

In particolare, il Presidio, naturale prosecuzione del gruppo di lavoro interno alla Prefettura, già costituito in data 22 settembre 2022, sarà di supporto agli enti locali: per l’espletamento degli adempimenti in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi PNRR; nell’agevolazione della divulgazione ed efficace utilizzo delle funzionalità del sistema ReGiS; nell’efficace attuazione dei controlli amministrativo-contabili, anche con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto alle frodi, al conflitto di interessi, al doppio finanziamento e alla verifica del c.d. titolare effettivo degli aggiudicatari/contraenti.

La presentazione dello strumento ai Sindaci, unitamente alle attività formative e divulgative rivolte al personale degli enti locali saranno oggetto di calendarizzazione a breve, presso la Prefettura, anche al fine di fornire un approccio pragmatico alle varie esigenze/criticità collegate all’attuazione dei progetti finanziati, nel raggiungimento degli obiettivi intermedi (Milestone) e dei traguardi (Target).