Fondi a sostegno del progetto di Umanizzazione del Day Hospital Oncoematologico, raccolti 25 mila euro

Grande partecipazione, venerdì 30 giugno, all’evento organizzato dall'Associazione di Volontariato Oltre la Ricerca Odv, dedicata alla raccolta fondi a sostegno del progetto di Umanizzazione del Day Hospital Oncologico e Oncoematologico dell'Ospedale Infermi di Rimini. L'Associazione Oltre la Ricerca Odv, che si occupa da più di 10 anni di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni nei confronti del tumore al pancreas, attiva in ambito sia locale che nazionale, ha dedicato il consueto evento estivo, all'ambizioso e importante progetto che si inserisce nell’ambito della ristrutturazione dei nuovi ambienti del reparto di Dh Oncologico ed Oncoematologico, dall'attuale ubicazione alla nuova collocazione presso il Padiglione Flaminio.

In particolare l'associazione si occuperà della parte relativa all'Umanizzazione delle pareti, con riferimento alle stanze e alla sala d'attesa. In un clima di festa e di solidarietà si sono ritrovate 200 persone tra soci, amici, sostenitori e personale sanitario, unite dal medesimo scopo: raccogliere i fondi per rendere i nuovi spazi del Padiglione Flaminio più confortevoli e accoglienti, andando incontro ai desideri dei pazienti e di chi vive questi luoghi.

“Supportiamo questo progetto per Francesco, Luca e per tanti altri che ci hanno raccontato che quando facevano la terapia, si trovavano immersi nei loro pensieri a guardare le pareti spoglie e grige delle stanze” spiega la presidente dell'associazione Oltre la Ricerca Odv Francesca Gabellini. “L'esigenza di trasformare questi spazi in luoghi più accoglienti nasce dal forte desiderio del paziente che si trova ad affrontare un periodo particolare della vita, che comunque è momento di vita. Umanizzare - prosegue Gabellini - significa curare il malato come persona nella sua globalità, non solo la malattia”.

Calorose e partecipate sono state anche le testimonianze del direttore del reparto di Ematologia dell'Ausl Romagna, Ospedale Infermi di Rimini, dottoressa Patrizia Tosi, del direttore del Reparto di Oncologia dell'Ausl Romagna, Ospedale Infermi di Rimini, dottor Davide Tassinari e dell'Architetto Attività Tecniche Davide Brugè.

Il Direttivo dell'associazione Oltre la Ricerca Odv ha poi simbolicamente consegnato alla Direzione Sanitaria, nella persona della direttrice di Presidio Ospedaliero, Francesca Raggi, tre assegni: uno del valore di 15.000 euro donato dall'Associazione Oltre la Ricerca Odv, uno di 5.000 euro donato dall'Associazione Crisalide Rimini e un assegno di 5.000 euro donato dall'associazione Il Punto Rosa, Associazioni che hanno deciso di aderire al progetto.