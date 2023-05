Il fondo del campo da basket dedicato alla street art, Civivo e bambini impegnati per abbellire la scuola

L'assessore Francesco Bragagni è andato alla scuola primaria “Enrico Toti”, per salutare i volontari del gruppo Civivo della scuola, che stavano lavorando nel campo da basket. L’occasione per salutarli e ringraziarli per il prezioso lavoro che stanno svolgendo nell'ambito di un importante progetto didattico promosso dalle insegnanti e dal coordinatore.

L’iniziativa, coordinata dall'insegnante Rinaldi Andrea, si basa sull'insegnamento della street art e ha visto una decina di volontari del gruppo Civivo della scuola primaria Enrico Toti impegnati nel verniciare il fondo del campo da basket e una parte del muretto di cinta della scuola, che verrà poi decorato dai bambini con soggetto gli "omini" di Haring. L'ufficio Civivo ha fornito tutto il materiale occorrente per il lavoro. Attualmente sono circa 900 i volontari che complessivamente appartengono ai gruppi Civivo, 75 i gruppi costituiti nelle tre maggiori aree di impegno: “cura di aree verdi”, “parchi giardini” e “area sociale”.