Fondò la Valleverde e portò il marchio in tutto il mondo, si è spento Armando Arcangeli

Si è spento nella giornata di lunedì all'età di 80 anni Armando Arcangeli il fondatore e patron dell'azienda di calzature Valleverde. L'imprenditore creò l'azienda negli anni '70 a Coriano e, in pochi anni, riuscì a trasformarla in una delle prime realtà manifatturiere in Italia. Il boom arrivò verso la metà degli anni '80 grazie a un battage pubblicitario con testimonial di caratura mondiale: dall'allora pilota della Ferrari, Eddie Irvine, fino al premio Oscar Kevin Costner ma, anche, volti noti della televisione nazionale, come Claudio Lippi, e alle varie Miss Italia che si succedettero nel tempo. Dopo circa 15 anni, il successo della Valleverde svanì in un mare di debiti e di azioni giudiziarie fino ad arrivare alla bancarotta fraudolenta che travolse l'azienda costando, ad Arcangeli, una condanna nel 2022. I funerali dell'imprenditore si terranno nella giornata di mercoledì 12 giugno con la salma che, dall'obitorio dell'ospedale di Riccione, sarà trasportata alla chiesa di Sant'Innocenzo a Monte Tauro per le esequie fissate per le 15.30.