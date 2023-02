“Fondo Nazionale Locazione 2022”, pubblicate le prime graduatorie degli ammessi ai benefici

Sono state pubblicate in questi giorni le graduatorie definitive e i primi elenchi dei beneficiari del “Fondo Nazionale Locazione 2022”, il fondo messo a disposizione della Regione Emilia Romagna finalizzato all'accesso dell'abitazione in locazione. Sul sito web del Comune di Rimini sono stati pubblicati sia l’elenco dei beneficiari, relativo alle famiglie con Isee fino a 35 mila euro, che la graduatoria delle famiglie beneficiarie con fascia di Isee più bassa (fino a 17.154). Tutti assegnatari del contributo “Fondo Affitto 2022”, per il quale è stata presentata la domanda entro l’autunno scorso. Una misura di sostegno molto richiesta e destinata sia ai cittadini italiani e provenienti da uno stato aderente all’Unione Europea, che cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno Ue.

Con l’approvazione di questi primi atti amministrativi è stata definita una prima tranche di liquidazioni per una spesa complessiva di 364.859 euro, distribuita nell’ambito territoriale sovra comunale, che comprende tutti i Comuni del Distretto Rimini: Rimini, Bellaria Igea Marina e Unione di Comuni Valmarecchia. Il contributo prevede un importo non superiore a 3 mensilità per un massimo di 1.500 euro e varia a secondo del canone d’affitto di ciascun contratto.

Entro un mese verranno liquidati i contributi per le famiglie che rientrano in queste 2 graduatorie dei beneficiari. In particolare parliamo della lista di 12 famiglie con Isee fino a 35.000 euro (di cui 9 del Comune di Rimini) assegnatarie del contributo, che complessivamente copre una cifra di oltre 11 mila euro; e della graduatoria di 257 famiglie con Isee fino a 17.154 euro (di cui 208 del Comune di Rimini), per un importo complessivo di poco superiore a 353 mila euro.

Gli uffici degli enti del Distretto sono impegnati in questi giorni nelle diverse verifiche sulle domande pervenute. Successivamente verranno poi assegnati tutti i contributi rimanenti fino a esaurire la cifra complessiva prevista di oltre 2 milioni di euro, messa a disposizione per il “Fondo Nazionale Locazione 2022” dalla Regione Emilia Romagna.