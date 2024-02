Fornisce false generalità, smascherato dagli agenti e arrestato

E' stato smascherato dagli agenti delle Volanti della Questura di Rimini il tunisino che, fermato per un controllo nella zona della stazione ferroviaria, ha fornito false generalità. Il nordafricano, nella serata di martedì, è incappato in una serie di controlli da parte del personale della Polizia di Stato. Alla richiesta dei documenti lo straniero ha dichiarato di esserne sprovvisto raccontando, però, di essere stato identificato pochi giorni prima, I dati, forniti a voce, non hanno convinto le divise anche perchè l'età dichiarata non era congrua con il suo aspetto e allo stesso tempo non c'era traccia del controllo precedente. Il tunisino è stato quindi portato in Questura dove, gli accertamenti, hanno permesso di svelare la sua vera identità grazie anche ai dati forniti alle autorità italiane dal Consolato. E' così emerso che, oltre ad essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, il nordafricano era irregolare nel nostro Paese. Per lui sono quindi scattate le manette per false attestazioni sull'identità.