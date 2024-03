Forte odore di marijuana nei garage, la Municipale scopre una piantagione di droga

A insospettire i condomini di uno stabile nel centro di Rimini è stato il forte odore di marijuana che aleggiava nei garage e, proprio per questo, nella mattinata di venerdì hanno chiesto l'intervento della Municipale. Sul posto è intervenuta la Squadra Giudiziaria della Locale con gli agenti che, seguendo la scia dell'inconfondibile aroma, sono arrivati davanti a un box chiuso a chiave. Non trovando la titolare della rimessa, momentaneamente fuori casa, è stato chiesto il supporto dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad aprire la basculante facendo così la "stupefacente" scoperta.

Nel garage era stata allestita una serra in piena regola dove tra umidificatori, impianto di irrigazione e luci speciali, crescevano rigogliose 7 piante di marijuana alte una settantina di centimetri. Oltre agli attrezzi, gli agenti hanno trovato anche dei fertilizzanti speciali per accelerare la crescita. Nel frattempo è arrivata la padrona della rimessa, una 53enne, con la perquisizione che è stata estesa anche all'appartamento della donna dove gli agenti hanno trovato il manuale del "perfetto coltivatore di marijuana" con tutte le indicazioni per curare amorevolmente la coltivazione.

Al termine degli accertamenti gli agenti hanno sequestrato tutte le piante, per un peso complessivo che si aggirava sui 2 chili, mentre la 53enne è stata arrestata su disposizione del magistrato di turno con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. Sottoposta ai domiciliai, la coltivatrice diretta è stata processata per direttissima nella mattinata di sabato.