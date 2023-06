Forte partecipazione al primo incontro sul Piano urbanistico di Santarcangelo

È iniziato con una partecipazione numerosa e particolarmente attiva il ciclo di incontri “è futuro presente” promosso dall’Amministrazione comunale di Santarcangelo per aprire il confronto sulla pianificazione della città e del territorio, coinvolgendo i cittadini nel percorso di redazione del Piano urbanistico generale (Pug). Un centinaio, infatti, le persone che nel pomeriggio di ieri (giovedì 15 giugno) hanno assistito e partecipato al primo incontro di un percorso iniziato anche con un importante atto simbolico: l’appropriazione, da parte della comunità, del nuovo spazio pubblico della ex trattoria Iolanda come nuovo luogo di confronto e condivisione. “Avere un piano. Il processo e le sfide del Pug, la partecipazione dei cittadini” era il titolo dell’appuntamento d’esordio del percorso, che si è aperto alle ore 18 con il primo episodio del video-documentario inedito “è futuro presente”, che raccoglie le voci di Santarcangelo, le parole delle cittadine e dei cittadini a cui l'Amministrazione comunale ha chiesto una riflessione sulla città al futuro.

A seguire, l’assessore alla pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti ha anticipato gli interventi dei tecnici con un excursus storico, metodologico e tematico sugli strumenti urbanistici passati, presenti e in corso di definizione. “Al momento il Comune di Santarcangelo si avvale del Piano strutturale comunale adottato nel 2008 – ha affermato l’assessore Sacchetti – un anno prima che sulla nostra città, come in tutto il resto del mondo, si abbattessero le conseguenze della crisi economica. Una crisi che ha messo in luce le fragilità dei sistemi e delle reti socioeconomiche, dei nostri modelli di sviluppo e dei nostri piani urbanistici, che non sapevano più rispondere alle nuove necessità. Al netto di questi cambiamenti, il Psc di Santarcangelo è comunque riuscito a portare a risultati straordinari, come ad esempio l’eliminazione di 70mila metri quadri di superficie edificabile che di fatto anticipa il principio della limitazione del consumo di suolo, cardine della nuova legge regionale, e produrrà ancora risultati importanti nei prossimi anni grazie all’approvazione di altri dieci piani urbanistici attuativi”.

“Il Psc infatti non ha ancora terminato la sua corsa – ha proseguito l’assessore Sacchetti – l’emergenza coronavirus ci ha costretti a mettere in pausa per due anni la nuova pianificazione urbanistica, in attesa di scoprire come sarebbe stato il mondo dopo la pandemia. Ora, tra le opportunità e le sfide del Pnrr e le conseguenze materiali della guerra Ucraina, tra i rincari delle materie prime, gli effetti della crisi climatica e le terribili alluvioni ci troviamo nella condizione di iniziare a pensare al futuro della città. Un futuro, come dice lo slogan del Pug, che è un futuro presente, perché è da qui, da oggi, che prende avvio. Tutta la città è chiamata a disegnare quello che sarà la Santarcangelo nei prossimi 10 o 20 anni, indirizzandone lo sviluppo con principi e regole condivise attraverso il percorso partecipato”. A seguire, la dirigente del settore territorio Silvia Battistini ha brevemente illustrato la composizione dell’ufficio di piano, che si occuperà di redigere il Pug, le fasi e le tappe dell’elaborazione del piano urbanistico, mentre l’urbanista Carlo Santacroce ha introdotto e descritto novità e caratteristiche del Pug. Elena Farnè ha quindi spiegato le modalità di partecipazione e di presentazione di domande e proposte che sono state raccolte al termine dell’incontro e che riceveranno risposta nel documento di resoconto pubblicato nelle prossime settimane nella sezione del sito internet istituzionale dedicata al Pug: www.comune.santarcangelo.rn.it/futuropresente.

La sindaca Alice Parma ha preso infine la parola a conclusione dell’incontro rimarcando l’importanza della partecipazione alla redazione del nuovo piano urbanistico generale che solo attraverso il contributo della comunità santarcangiolese potrà essere strumento di crescita e sviluppo equo e sostenibile, invitando tutti i presenti a farsi parte attiva e propositiva nella costruzione del futuro della città. Al primo incontro introduttivo seguiranno ora degli appuntamenti tematici: alle ore 18 di giovedì 29 giugno presso la sede dell’azienda Anelli si parlerà di come “Sostenere nuovi modelli di sviluppo. Le filiere d’impresa tra locale e globale” mentre il tema della serata in programma alle ore 20,45 di giovedì 13 luglio in piazza Ganganelli sarà “Fare pace con la natura. La gestione del rischio, le misure di adattamento”.