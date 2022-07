Il forte vento alimenta l'incendio, a fuoco i terreni e i campi da calcio dell'ex Ghigi

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di lunedì nei terreni e nei campi da calcio dell'ex Ghigi sulla Consolare per San Marino. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno interessato l'area abbandonata dove avrebbe dovuto sorgere il centro sportivo facendo accorrere i vigili del fuoco con le autobotti. Le condizioni meteo hanno reso più difficile il lavoro del personale del 115 per circoscrivere il rogo che, comunque, non ha interessato la Consolare col traffico che è continuato a scorrere regolarmente.